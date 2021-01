Todos los estrenos de Disney+, Filmin y Apple TV+ en febrero de 2021

Por más que las plataformas de streaming estén sufriendo las consecuencias del coronavirus, la oferta de la mayoría de ellas sigue siendo muy apetecible de cara a febrero. Si nos fijamos en Disney+, Filmin y Apple TV+, la más prolífica en el segundo mes del año será la primera, que albergará la irrupción de una novedad muy especial, aunque las otras dos también cuentan con las armas necesarias para contentar a sus suscriptores.

Disney+

Katheryn Winnick en 'Big Sky'

El grueso de novedades de Disney+ aterrizarán el 23 de febrero junto a la llegada de Star, su nuevo apartado dedicado a contenido más adulto. La lista completa de estrenos incluye más de 40 series y 250 películas, incluyendo títulos inéditos en nuestro país, como 'Big Sky', 'Solar Opposites' o 'Con amor, Víctor'. Aparte de ese tsunami de contenido, actual y pasado, el servicio de Disney recurrirá a cintas familiares para no escatimar en lanzamientos, destacando la producción original 'Flora y Ulises', y a los nuevos episodios de 'Bruja Escarlata y Visión'.

- "Planet 51" (Película - 5/2)

- "El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares" (Película - 5/2)

- "Pérez: El ratoncito de tus sueños" (Película - 12/2)

- "Pancho: El perro millonario" (Película - 12/2)

- 'Flora y Ulises' (Película - 19/2)

- "Copito de nieve" (Película - 19/2)

- "Ramona y su hermana" (Película - 26/2)

Filmin

Las protagonistas de 'La infamia'

Filmin ampliará su catálogo de películas clásicas españolas el 1 de febrero con 15 filmes muy influyentes, entre los que se encuentran "La escopeta nacional", "El extraño viaje" y "El crack". Además de reivindicar la historia del cine patrio, la plataforma de pago ofrecerá títulos más actuales, como es el caso de la miniserie británica 'La infamia', que expone un caso real de abusos sexuales a menores; la segunda temporada de 'The Split', la serie de BBC protagonizada por abogados especializados en divorcios; o 'MaPa', que enfrenta a un joven berlinés al desafío de ser padre soltero.

- 'La infamia' (Estreno - 2/2)

- "El infiltrado" (Documental - 5/2)

- "Anatomía de un dandy" (Documental - 5/2)

- 'The Split' (Temporada 2 - 9/2)

- "Artemisia Gentileschi, pintora guerrera" (Documental - 10/2)

- "Helene" (Película - 12/2)

- "Don't Look Down" (Película - 12/2)

- "Ham on Rye" (Película - 15/2)

- 'Stanley, retrato de un criminal' (Estreno - 16/2)

- "Hail Satan?" (Documental - 19/2)

- 'MaPa' (Estreno - 23/2)

- "The Assistant" (Película - 26/2)

Apple TV+

Joel Kinnaman en 'Para toda la humanidad'

Las segundas temporadas de 'Dickinson' y 'Servant' seguirán dándole alegrías a Apple a lo largo de febrero, pero no serán las únicas series originales que sigan creciendo en la plataforma. Otro de los títulos de lanzamiento, la ucronía espacial 'Para toda la humanidad', regresa con sus nuevos episodios a mediados de un mes que arranca con el debut de 'El show de Snoopy', que supone el retorno del icónico personaje animado, y que llega a su fin con el documental 'Billie Eilish: The World's A Little Blurry', que muestra el paso a la mayoría de edad de una de las artistas del momento.

- 'El show de Snoopy' (Estreno - 5/2)

- 'Para toda la humanidad' (Temporada 2 - 19/2)

- 'Billie Eilish: The World's A Little Blurry' (Documental - 26/2)