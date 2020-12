Jared Leto podría regresar a la televisión 25 años después con 'WeCrashed', lo nuevo de Apple

En plena vorágine del streaming, Jared Leto tan solo había sucumbido a los encantos de Netflix con la película 'The Outsider', que cosechó una recepción muy pobre cuando se estrenó en 2018. Desde entonces no hemos vuelto a verle implicado en ningún proyecto como actor, aunque "Morbius" y "The Little Things" no tardarán en resolver esa ausencia, y más adelante podría producirse su regreso a la televisión.

Jared Leto negocia su regreso a la televisión

En estos momentos, Leto está negociando con Apple su incorporación al elenco de 'WeCrashed', una serie basada en el podcast homónimo, que indagaba en las tribulaciones y el sonado revuelo generado por la compañía estadounidense WeWork. Como adelanta Deadline, todavía no hay nada cerrado entre el gigante de la tecnología y el actor, pero, de llegar a un acuerdo, Leto daría vida a Adam Neumann, el que fuera CEO de la multimillonaria empresa.

A falta de sellar el vínculo del líder de Thirty Seconds to Mars, el proyecto ya cuenta entre sus filas con la dupla de realizadores compuesta por Glenn Ficarra y John Requa, responsables de "Crazy, Stupid, Love", que dirigirán 'WeCrashed' tras haber desempeñado su labor previamente en 'This Is Us'. Por su parte, Lee Eisenberg ('Little America') y Drew Crevello ("El grito 2") escribirán los guiones.

Alejado durante un cuarto de siglo

Leto se ha caracterizado durante toda su carrera como actor por elegir meticulosamente los proyectos en los que se implica. Durante los últimos veinticinco años, ninguna serie ha entrado en sus planes, ya que la última ficción televisiva en la que estuvo implicado fue la adolescente 'My So-Called Life', que se emitió entre 1994 y 1995. Si finalmente ficha por 'WeCrashed' encarnará a un visionario cuyas ambiciones terminaron por chocarse de bruces contra la realidad.