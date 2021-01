Brie Larson protagonizará el drama 'Lessons in Chemistry' de Apple TV+

Brie Larson cambiará en su próximo proyecto el traje de la Capitana Marvel por un delantal para interpretar a otro tipo de superheroína. Según informa Variety, la actriz protagonizará 'Lessons in Chemistry', un nuevo drama de Apple TV+ que adaptará una novela de la escritora, editora científica y redactora Bonnie Garmus que no se publicará hasta la primavera de 2022.

Brie Larson

La veterana guionista Susannah Grant, nominada al Oscar por el guión de "Erin Brockovich" y guionista del drama de Netflix 'Creedme', se encargará de escribir la serie producida por Jason Bateman y Michael Costigan, cuya productora es responsable de series como 'Ozark', 'El visitante' o 'A Teacher', además de la propia Larson.

El drama supone el segundo proyecto de serie de la actriz para el servicio de streaming de la compañía de Cupertino ya que hace más de un año y medio se anunció que protagonizaría un thriller basado en las experiencias de Amaryllis Fox como agente encubierta de la CIA recopiladas en sus memorias, "Life Undercover: Coming of Age in the CIA". Al parecer el proyecto se estancó en la fase la fase de guión y se retrasó aún más debido a la pandemia. Ahora habrá que ver qué serie es la primera que logra hacerse un hueco en la apretada agenda de Larson, que se prepara para el rodaje de "Capitana Marvel 2".

Así será 'Lessons in Chemistry'

Ambientada a principios de la década de los sesenta, 'Lessons in Chemistry' seguirá a Elizabeth Zott (Larson), una joven que se ve obligada a renunciar a su sueño de ser científica después de ser despedida del laboratorio en el que trabajaba por quedarse embarazada. Lejos de hundirse, Elizabeth reúne el ingenio que solo una madre soltera tiene y acepta un trabajo como presentadora de un programa de televisión de cocina con un objetivo en mente: enseñar a una nación de amas de casa ignoradas (y a los hombres que de repente le hacen caso) mucho más que recetas mientras busca la manera de regresar a su verdadero amor, la ciencia.