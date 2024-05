Kelly Roller desvela por qué no participó en la gira de 'Drag Race España': "No podía aceptar esa basura"

Por Beatriz Prieto |

Ha pasado casi un año desde que Pitita se alzó con la victoria en la tercera edición de 'Drag Race España' y la consiguiente gira de las concursantes con "Gran Hotel de las Reinas". No obstante es ahora, a raíz de una entrevista a Samantha Ballentines, concursante de la segunda edición, cuando la exconcursante Kelly Roller ha decidido explicar por qué se ausentó realmente de la gira en la que participaron todas sus compañeras el pasado año.

Kelly Roller habla de la gira de 'Drag Race España' en sus stories de Instagram

En la entrevista a Samantha en el podcast "Querido hater", Malbert preguntó, en referencia a Kelly, "cómo ves que no haya hecho la gira". "Fatal. De hecho,", respondió la invitada, a quien Kelly le había contado "una serie de circunstancias de por qué no la hizo y luego yo me enteré de otra versión y luego de otra". "Creo que ha sido lucha de egos por ambas partes", apostaba la drag queen. Asimismo, Samantha señaló de Kelly que ". Pero hay otra versión que dice que solo era para ella".

"No lo sé, me da igual", remataba la exconcursante, en un extracto que compartió la propia Kelly en sus stories de Instagram, donde agradeció que su compañera dijera "que lucho por mis derechos y los de mis compañeras, que es totalmente cierto". "Luché por los de todas y, cuando me vi sola, luché por mis derechos y al final tampoco pudo ser", aseguró la drag, quien entendía "que Samantha no haya podido posicionarse, porque una de las versiones es la mía y la otra, la de la productora que precisamente es el management que tiene". "Mi versión, fíjate que concuerda con la realidad, la que no he querido contar nunca porque tampoco quería que salpicara a lo que hicieron y vivieron mis compañeras en su temporada", explicó Kelly.

"Pedían hacer cosas gratis"

"No era plan de que yo contara y desglosara ese contrato que, además, tiene una cláusula por la que no podíamos hablar de él, para que nadie se enterase de todas las cláusulas abusivas que había", aseguró la drag, tras recordar que sus compañeras "estaban contentas y habían aceptado" dichas condiciones, por lo que "no era plan que yo expusiese todas esas cosas mientras ellas estaban de gira. Lo hice por respeto a todas ellas". "Ellas lo saben, con las que he hablado, y creo que no hay ningún problema, espero. Y si no, que alguna me lo diga", prosiguió Kelly, antes de reconocer que "a día de hoy, no me importaría contarlo porque ya han firmado todo".

"¡Por supuesto que yo he perdido una oportunidad muy chula! Pero es que yo no la he perdido, me la han robado", señaló la drag, puesto que "yo quería vivir esa experiencia con mis compañeras, me apetecía, me parecía bonito, pero no podía aceptar esa basura. Porque era una absoluta basura". Asimismo, Kelly opinó de Samantha que "tiene el punto de vista de su temporada, que tenían 90 fechas": "A nosotras nos dieron 20 y encima nos daban a entender que teníamos que dar las gracias por tener gira". "Así que nada, algún día, si me apetece, contaré todos los puntitos que yo pensaba que eran abusivos, o cosas que pedían que hiciéramos gratis, varias, y que para mí fueron las que me hicieron tomar la determinación de no hacer esta gira", remató Kelly, quien solo había querido "aclarar el tema del podcast".