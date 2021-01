La sincera confesión de Javier en la semifinal de 'MasterChef Junior': "Lo de ser buena persona me aburre"

La noche del martes 12 de enero, la octava edición de 'MasterChef Junior' alcanzó su semifinal, en la que los siete aspirantes Adriana, Aurora, Antony, Henar, Javier, Manel y Nicolás, se jugaban su pase a la gran final de la edición. Una cita en la que Javier, benjamín de la edición, lanzó una inesperada pero sincera confesión, a las puertas de la prueba final en la que debía defender su permanencia en el formato, sobre su acelerada y descarada actitud, de la que ha hecho gala en multitud de ocasiones a lo largo de la edición.

Javier y Antony, irreconciliables en la semifinal de 'MasterChef Junior 8'

El momento se dio después de que Javier concluyera una exitosa prueba grupal junto a Manel y Nicolás, después de varias galas en las que el aspirante había recibido varios toques por parte del jurado por su mala actitud a la hora de trabajar en equipo. De hecho, el trío se alzó vencedor frente a Adriana, Aurora, Henar y Antony, a cuya mala actitud se achacó parte de la responsabilidad de la derrota, para deleite de Javier, con quien Antony había mantenido una tensa relación durante toda la edición. "Tú, a diferencia de Javier, da igual lo que te digamos, sigues yendo por libre. ¿No tienes nada que aprender de él?", señaló Jordi Cruz, ante lo que el aludido respondió con un rotundo "no".

"Toma ejemplo", lanzó Javier, mientras que Antony apuntó a que el cambio de actitud de su rival era "pura mentira". "¿Quién no querría llegar a la final?", planteó el vallisoletano, sonriente, haciendo oídos sordos a las palabras de su compañero. "¿No vais a hacer nunca las paces?", planteó Cruz, cuestión ante la que ambos se mostraron de acuerdo al asegurar que nunca se llevarían bien. "A mí lo de ser buena persona, me aburre", reconocía Javier, con sinceridad, delante las cámaras del programa, tras lo cual matizó que "no es que sea mala persona". "Soy muy buen ciudadano, pero soy hiperactivo y, si no hago algo, me aburro un montón", remató el aspirante, quien también publicó un mensaje al respecto durante la emisión de la semifinal. "Ser siempre bueno... es un rollo. ¡Hay que darle Rock and Roll a la vida!", compartía la cuenta de Twitter del vallisoletano.

"Soy un demonio por fuera y un angelito por dentro"

Antes, al concluir la prueba grupal, Javier recibió las felicitaciones de los jueces por su buen cambio de actitud. "Te hemos dicho miles de veces que no hay que molestar y que hay que hacer equipo, no ir contra el equipo, y por fin te hemos visto trabajar sin molestar a nadie, has estado concentrado, asumiendo responsabilidades", alabó Jordi, unas palabras ante las que el benjamín del concurso apostó por que ya tenía al juez "en el bote". "Soy un demonio por fuera y un angelito por dentro", declaraba el aspirante, bromista, quien había achacado a su buena predisposición a sus ganas de obtener un puesto en la final, algo por lo que había tenido algún que otro encontronazo con Nicolás durante el cocinado. "Nico no entiende que yo quiero ser el ganador de 'MasterChef Junior 8'", opinaba el vallisoletano, quien confesó que "yo quiero llegar aunque sea a la final o al duelo final".