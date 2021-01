'MasterChef Junior 8' sorprende al desvelar que uno de los aspirantes es primo de Adriana Ugarte

La noche del martes 12 de enero, la octava edición de 'MasterChef Junior' alcanzó su semifinal, que arrancó con una primera prueba en la que los siete aspirantes recibieron la emotiva visita de sus abuelos, ante quienes tuvieron ocasión de demostrar sus habilidades culinarias. Una ocasión en la que el programa sorprendió al espectadores al desvelar el parentesco de Nicolás con Adriana Ugarte, dado que Apolonia, abuela del primero, también lo era de la segunda.

Apolonia, abuela de Adriana Ugarte, junto a su nieto Nicolás en 'MasterChef Junior 8'

El pequeño sevillano se mostró tan entusiasmado y emocionado como el resto de sus compañeros al reencontrarse con su abuela. "¿Apolonia, abuela de Nicolás, cuánto hacía que no lo veía?", quiso saber Samantha Vallejo-Nágera, ante lo que la aludida respondió que "mucho, porque él vive en Sevilla y yo, en Madrid". "Me ha gustado mucho que haya venido hasta aquí para darme una gran sorpresa", confesó el aspirante, entre lágrimas. "¿Cómo no iba a venir?", cuestionó la invitada, quien señaló que habría acudido al programa para ver a su nieto "aunque me hubieran tenido que traer en una camilla".

"No me digas eso, que tú estás perfecta", manifestó Nicolás, tras lo cual Samantha planteó a Apolonía que "usted es abuela también de Adriana Ugarte". "Sí, y de cinco o seis nietos más", respondía la aludida. "Mi nieta nos dio una sorpresa muy grande porque no pensábamos que iba a llegar donde la niña ha llegado", confesaba Apolonia ante las cámaras al hablar de Ugarte, dado que, entre otros proyectos, su nieta es protagonista de 'Hache', serie de Netflix que estrena su segunda temporada el 5 de febrero. "Lo que me gustaría también es que este niño ganara el 'MasterChef Junior', porque ya sería el colmo de la felicidad", concluyó Apolonia, orgullosa, junto a su nieto y primo de la actriz, a quien tuvo ocasión de guiar durante el cocinado.

Diferentes reacciones

La revelación sorprendió a los espectadores de 'MasterChef Junior', algunos de los cuales no dudaron en compartir su estupefacción o su entusiasmo en redes sociales, mientras que otros llegaron incluso a lanzar la posibilidad de que el formato estuviera favoreciendo a Nicolás en su paso por el programa. "Adriana Ugarte es nieta de la abuela de Nicolás... esto huele un poco raro ¿no?", planteaba un seguidor del programa, a lo que se unieron algunos otros al apuntar a los aparentes "enchufes" de otros aspirantes en el programa. "Nicolás, primo de Adriana Ugarte; Antony, hijo de chef; Javier, pupilo del diablo de Jordi... ¿algo más?", compartía otro.

Adriana Ugarte es nieta de la abuela de Nicolas... mm esto huele un poco raro ¿no?#MCJunior — Carloshwgo.? (@AlocadoPorGH) January 12, 2021

La gente contra Nico por tener ls misma abuela que Adriana Ugarte en 3,2,1 ¿no puede tener el chaval talento por ese motivo?#MCJunior — Andrea Pérez (@andreapt85) January 12, 2021

Nicolás primo de Adriana Ugarte, Antony hijo de chef, Javier pupilo del diablo de Jordi... algo más? #MCJunior8 #MCJunior — Abbye (@abbyekris) January 12, 2021

Ósea que....Apolonia es la abu de Adriana Ugarte ???????? con lo que otro niño enchufado en @La1_tve @MasterChef_es

Estoy deseando ver quien llega a la final...???????????? Jajajajaja — M (@migueverdadero) January 12, 2021

Que Nicolás es familia de Adriana Ugarte?? ???????? #McJunior — Clarabelle (@clarodrig17) January 12, 2021

Que Nico es primo de Adriana Ugarte, me quedo -#MCJunior — ??????? (@_bambinx_) January 12, 2021