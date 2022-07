Meses después del fin de rodaje de la serie principal, el spin-off de 'The Walking Dead', que tiene por título 'Isle of the Dead', comienza su producción en el mes de julio en Manhattan y en Nueva Jersey (Estados Unidos). Se trata de la quinta ficción desarrollada en este particular universo de muertos vivientes creado por AMC Networks.

La serie estará ambientada en un Manhattan postapocalíptico separado del resto de la tierra firme. Allí puede encontrarse una isla "llena de muertos y habitantes que la han convertido en su propio mundo lleno de anarquía, peligro, belleza y terror", en palabras de la producción.

Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan interpretando a Negan Smith y a Maggie Rhee en 'The Walking Dead'

Jeffrey Dean Morgan, el actor que da vida a Negan Smith, ha publicado una imagen en su perfil de Instagram donde puede verse el guion del piloto, escrito por el showrunner y coproductor Eli Jorné y dirigido por Loren Yaconelli, quien ha participado en el pasado en la dirección de otros episodios de 'The Walking Dead'. De esta manera, la estrella anticipa el comienzo de esta próxima entrega de la franquicia, una de las más impactantes de la historia de la televisión.

Vuelta al hogar

Morgan acompañó la foto de un comentario: "Allá vamos". En este sentido, el actor manifestó en 'The Rich Elsen Show' su emoción por participar en este apocalipsis zombie ubicado al otro lado del charco, cerca del rancho de su familia. Maggie Rhee, interpretada por Lauren Cohan, acompañará a Morgan en esta nueva aventura de seis episodios, que será la primera en rodar en el Empire State Building. El estreno de la serie no está previsto hasta 2023 pero, como puede comprobarse, ya está dando sus primeros pasos.