Jeffrey Dean Morgan responde a los fans "tóxicos" de 'The Walking Dead': "Os habéis pasado"

'The Walking Dead' se acerca al final de una era, ya que la serie matriz de la franquicia llegará a su fin este año con la emisión de la tercera tanda de la undécima temporada. Para llenar ese enorme vacío, AMC ha plagado el horizonte de la saga de spin-offs, pero uno de los más esperados, el centrado en Daryl y Carol, ha sufrido un duro revés esta semana con la marcha de la veterana Melissa McBride. Ese inesperado abandono ha agitado a los fans, que no han tardado en buscar culpables.

Jeffrey Dean Morgan en 'The Walking Dead'

El motivo aludido por la cadena estadounidense para esta baja ha sido el hecho de que la nueva serie se vaya a grabar en Europa, lo cual ha llevado a los fanáticos a criticar a Norman Reedus, a quien culpan de haber promovido ese cambio de localización. Ante la marea de críticas dirigidas a su compañero, Jeffrey Dean Morgan ha salido al paso para dejar claro su punto de vista. "Algunos os habéis pasado mucho. Tóxicos. ¿Atacar a Norm por mierdas con las que no tiene nada que ver?", esgrimía el actor en un tuit.

"Melissa tomó una decisión que era solo suya. Quiere/necesita un descanso. Respetadlo. Los factores alrededor de eso no incumben a nadie. Norm, que os ha dado más que nadie a todos. Simplemente lamentable", concluía, para después ampliar su comentario con otro mensaje: "Norman no tuvo nada que ver con la elección de la localización. Esa decisión depende totalmente de la historia, las ideas... El dinero. Se trata del estudio/cadena. No de los actores. Podemos decir que sí y hacerlo o que no, y no hacerlo... quizá. A veces. Si somos afortunados todavía no tenemos un contrato. Muy pocas veces los actores tienen ese poder".

Sigue en pie

A pesar del doloroso adiós de McBride, el spin-off, ahora centrado únicamente en Daryl, no ha sido cancelado. Como adelanta Deadline, David Zabel ('Urgencias') ha sustituido a Angela Kang como showrunner y tendrá que encargarse de replantear el proyecto, cuyos guiones estaban bastante avanzados, para poder grabar en verano y lanzar la serie en algún momento de 2023, como estaba previsto originalmente.