Samantha Morton se une a 'Tales of The Walking Dead', trayendo de vuelta a Alpha

La nueva antología 'Tales of The Walking Dead'' confirma su primera cara conocida por el universo que rodea la ficción. La actriz Samantha Morton volverá a dar vida a Alpha, tras haber sido antagonista en las temporadas 9 y 10 de 'The Walking Dead', en un total de 18 episodios en la famosa ficción televisiva.

Samantha Morton en 'The Walking Dead'

Al igual que con el resto de la historia, todavía se desconocen los detalles de su personaje en esta nueva etapa. Según informa The Hollywood Reporter, este spin-off mezclará las historias independientes de personajes nuevos con personajes ya conocidos. Además, también se ha confirmado que contará con seis episodios cuyo estreno se espera para verano de 2022.

Morton se une al elenco junto a Terry Crews, Parker Posey, Jillian Bell , Anthony Edwards, Poppy Liu, Olivia Munn, Danny Ramirez, Loan Chabanol, Embeth Davidtz y Jessie T. Usher, siendo Morton la primera de las actrices veteranas del mundo de 'The Walking Dead' en unirse al spin-off.

Nominada a los Globos de Oro y a los Oscar

Aunque su papel en 'The Walking Dead' le ha aportado cierta popularidad, Morton ya contaba con una larga carrera cinematográfica antes de ser la líder de los Susurradores. Dedicándose al mundo de la actuación desde los 13 años, consiguió actuar en el Royal Court Theatre de Londres con tan solo 16.

A partir de ese momento, consiguió papeles en varias series de televisión dando el salto a la gran pantalla en 1997 con "A flor de Piel" de Carine Alder. Gracias a su actuación en esta película, Woody Allen la fichó para hacer un papel secundario en "Acordes y desacuerdos" con el que consiguió estar nominada a Mejor Actriz Secundaria en los Globos de Oro y en los Oscar.