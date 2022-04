Tras más de una década en antena, 'The Walking Dead' está a punto de llegar a su fin. A lo largo de once temporadas llenas de misterio y drama, son muchos los personajes que se han quedado por el camino. Tom Payne, quien interpretara a Paul "Jesus" Rovia durante tres temporadas ha revelado una impactante anécdota.

Tom Payne, en 'The Walking Dead'

Payne fue parte del elenco de la ficción zombie desde la sexta a la novena temporada. Su personaje fue recibido con alegría entre los seguidores, ya que es una de las figuras más importantes en los cómics que dan origen a la serie. Jesus se había caracterizado por ser buen consejero, buen compañero y, sobre todo, pacífico.

Por ello, Payne se negó a pronunciar una frase del guion que iba en contra del carácter de su personaje. En una de las escenas de la octava temporada, Maggie y Daryl llevaban a cabo un plan para acabar con el líder de los Salvadores. Ambos informaban a Jesus sobre el movimiento, y este debía decir: "Sí, lo haremos".

Así lo ha explicado el propio Tom Payne durante la convención Fandemic Tour Atlanta recogida por ComicBook: "Yo había pasado toda la temporada en plan no matar a Negan y antilucha contra la gente. (...) Simplemente, me negué a hacerlo. No dije la línea como ellos querían", ha reconocido.

Convencido a medias

El actor confirmó que pronunció la frase de manera que sonara como un "apoyo a medias": "Lo cortaron y luego me mataron en la siguiente temporada. Pero fue muy difícil para mí", afirmaba. "En ese momento les dije: 'No voy a mentir. No puedo mentir ante la cámara, porque podrán darse cuenta'. He pasado toda la temporada en contra de la guerra y en contra de matar, y por mucho que mi personaje apoyara a Maggie, sentí que era algo extraño para él", ha explicado.