El spin-off de 'The Walking Dead' que iban a protagonizar Carol y Daryl acaba de perder a su protagonista femenina. Melissa McBride, la actriz que interpreta a la aguerrida Carol Peletier, ha decidido abandonar el proyecto que, ahora, se estaría reformulando para que gire únicamente en torno al personaje de Norman Reedus.

Melissa McBride como Carol en 'The Walking Dead'

"Melissa McBride ha dado vida a uno de los personajes más interesantes, reales, humanos y populares del universo 'The Walking Dead'. Desafortunadamente, ya no puede participar en el spin-off previamente anunciado centrado en los personajes de Daryl Dixon y Carol Peletier, que se ambientará y filmará en Europa este verano y se estrenará el próximo año. En este momento, es logísticamente insostenible para Melissa reubicarse en Europa. Sabemos que los fans se sentirán decepcionados con esta noticia, pero el universo de 'The Walking Dead' continúa creciendo y expandiéndose de maneras interesantes y esperamos volver a ver a Carol en un futuro cercano", afirma AMC en un comunicado.

La serie se anunció en septiembre de 2020, coincidiendo con la cancelación oficial de las serie matriz de la popular franquicia zombie de AMC que, recordemos, no fue provocada por el progresivo descenso de sus audiencias ni por su más que evidente desgaste creativo sino que se debió a un subterfugio de la cadena para 'recuperar' los derechos de explotación internacionales de la ficción.

Nuevas vías

La intención de AMC, desde el principio, fue continuar con 'The Walking Dead', pero sin tener que arrastrar los viejos contratos con FOX que mermaban sus ingresos. Así que optaron por extraer los personajes más queridos por el público o con mejor química en pantalla, como es el caso de los dúos formados por Carol y Daryl por un lado y Maggie y Neegan por el otro, y darles su propio espacio en nuevas series derivadas. Sin embargo, la estrategia a topado con el primer impedimento con la salida de McBride.

Eso sí, está claro que van a dejar escapar a la actriz y previsiblemente podríamos volver a verla en otro producto de la franquicia que bien podría ser 'Isle of the Dead', el spin-off centrado protagonizado por Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan que, según se anunció hace unos meses, que seguirá a Maggie y Neegan en su viaje hasta una la isla de Manhattan postapocalíptica aislada del continente desde hace tiempo, o incluso en la ficción antológica 'Tales of The Walking Dead'.