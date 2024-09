Por Alejandro Burrueco Marín |

Jennie Garth, una de las protagonistas de 'Beverly Hills, 90210', que en España llegó con el nombre de 'Sensación de vivir', se ha pronunciado después de más de 10 años sobre su aparición en el reboot 'Sensación de vivir: la nueva generación'. Al parecer la actriz no estaba del todo conforme con recuperar su personaje en la secuela que sacó la cadena The CW de la mítica serie de los 90.

Jennie Garth en 'Sensación de vivir: la nueva generación'

. Sin embargo, la actriz no quería volver a la serie, tal y como ha recogido People durante un panel de la reciente '90s Con en Florida: "".

"El productor era amigo de un amigo y recuerdo que vino a mi salón y se sentó conmigo diciendo que era una oportunidad única en la vida. Me pidió que lo hiciera y no sabía decir que no en ese momento", ha contado Garth sobre la situación que la condujo a aceptar el papel. "Pero la gente fue encantadora", ha expresado sobre el equipo de la serie, más allá de lo que sentía.

El regreso de los actores en 'BH90210'

Otras de las actrices de la serie original que volvieron fueron Tori Spelling y Shannen Doherty, pero algunos de los compañeros que se negaron no entendieron su participación. "Yo nunca quise. Estaba tan sorprendida de que estuvieran haciendo una nueva serie. Era como, ¿cuánto tiempo más vais a tratar de reinventarlo una y otra vez?", expresó Gabrielle Carteris en el mismo panel.

Brian Austin Green se unió a la opinión de Carteris: "Sin ofender, para mí ya habían pasado 10 años de la serie. Era como vale, ya ha pasado". Lo que sí aceptaron todos los actores de la serie original en 2019 fue 'BH90210', una docuficción que en vez de rememorar a los personajes dramatizó la vida de los actores 20 años después de su gran éxito. "Se sentía como un círculo cerrado, estar juntos como adultos, habiendo tenido nuestros hijos, siendo capaces de trabajar juntos", dijo Carteris sobre este otro formato.