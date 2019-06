Jessica Alba ('L.A.'s Finest'): "Es importante poder verse en personajes que sean mujeres y de otras etnias"

Jessica Alba y Gabrielle Union demuestran en 'L.A.'s Finest' que se pueden romper las ideas preconcebidas de un género tan popular como la acción desenfrenada. A lo largo de la próxima temporada, AXN nos brindará la primera entrega de esta ficción original de Spectrum, pero antes nos han dado la oportunidad de sentarnos a hablar con sus protagonistas, que han visitado Madrid para reivindicar las virtudes de su nuevo trabajo.

Jessica Alba y Gabrielle Union en el cartel de 'L.A.'s Finest'

¿Cómo surgió la idea de hacer un spin-off de "Dos policías rebeldes" protagonizado por Syd?

Gabrielle Union: Quedaba todavía mucho sobre la mesa con Syd y el formar parte de ese universo de "Dos policías rebeldes" nos dio un universo tremendo con el que trabajar, así que pensé: "¿Por qué no?". Teníamos el apoyo de Jerry Bruckheimer y podíamos trabajar con Jessica Alba, creando dos tías de la hostia que luchan contra el crimen y crean su propia mitología. ¿Por qué no?

¿Cómo decidiste, Jessica, formar parte de la serie?

Jessica Alba: Gabrielle creó la serie basada en su personajes de "Policías rebeldes 2". Creó toda esta mitología y vida donde hay mucho espacio para interpretar en pantalla, como hermana y amiga, pero también puedes ver todo lo que Gabrielle tenía al crear el mundo que ella quería. Buscaba una compañera y me preguntó si quería serlo en la serie como productora ejecutiva. No pude dejar pasar la oportunidad porque adoro esta serie, adoro la acción, la comedia y adoro cuando puedes interpretar personajes con una misteriosa historia de fondo y se vuelve realidad. Eso es una de las cosas que siempre he querido interpretar.

'L.A.'s Finest' es mucho más de lo que podríamos haber hecho en una network

J.A.: Bueno, no tuve ningún sesgo, simplemente me gustaba mucho el personaje. Pensé que era emocionante trabajar con Gabrielle y también ser productora ejecutiva. Participar con el producto final es algo que siempre he querido como actriz porque interpretas, lo pasas muy bien y lo que ves en la pantalla es muy distinto de lo que pensabas que creabas. Creo que es muy importante para mí en este momento ser parte de la creación, pero también poder estar en la mesa de los que deciden cómo acabará, cual será el resultado final.

¿Tuvisteis algún tipo de miedo cuando NBC canceló la producción?

G.U.: No nos cancelaron, Sony es el que paga las facturas. Afortunadamente tenemos un estudio tremendo con Sony que sabía que había otros interesados y Charter Communications salió en seguida y dijo: "No solo queremos que estéis en nuestra plataforma, sino queremos que sigáis en nuestra plataforma, nuestro canal". Siempre dicen que cuando se cierra una puerta, se abren ventanas y para nosotros se abrieron varias ventanas. Fue una gran oportunidad para nosotros el poder hacer el programa que queríamos que era más atrevido, más sexy, mucho más de lo que podríamos haber hecho en una network.

Jessica Alba en 'L.A.'s Finest'

¿Cómo cambia la perspectiva de la serie siendo productoras?

G.U.: Bueno, ya llevo bastantes proyectos como productora ejecutiva y me siento muy bien. El poder ir al trabajo y tener más control sobre la experiencia es tremendo, dar oportunidad y trabajo a una amplia gama de personas es una responsabilidad que yo me tomo muy en serio. No me gustaría trabajar de otra manera ahora. Creo que cuando tienes gente comprometida a hacer producciones que reflejan toda la comunidad global a la que queremos vender nuestro producto y que están comprometidos con crear experiencias donde hay más personas, donde hay más inclusión para que todos puedan estar en la mesa y puedan opinar, es beneficioso tener una experiencia en un entorno más seguro y que les apoya. Yo espero que más personas entren a hacer lo mismo porque el agua está calentita y hay sitio para todos.

¿Cómo se gestó la relación entre una hija y un padre ausente?

G.U.: Queríamos crear una mitología que explicara cómo Marcus acabó en Miami y cómo Syd pudo haber llegado a Los Angeles, qué es lo que hubiera hecho para qie fuera a Los Angeles. Quisimos crear una relación entre padre e hija muy compleja entre Syd y Marcus y su padre. Esa es la historia en esencia entre padre e hija, el primer hombre que ama, y si eso tuviera fisuras, tiene un impacto en toda la vida. Para llevar eso a la pantalla pensamos en Ernie Hudson. Fue también como cuando Jessica aceptó en venir, a Ernie le encantó la idea y eso nos encantó a nosotros. Hemos tenido mucha suerte con la gente que ha querido participar con nosotros.

Vuestros personajes no son el apoyo de ningún hombre, sino que son independientes.

G.U.: Ayudamos a crear esos personajes precisamente para eso.

J.A.: Sí, es tan aburrido ser la de antes, la que apoya al hombre. Es muy aburrido.

G.U.:Creo que la última vez que viste a Syd, su hermano y su amante le estaban salvando, así que en esta ocasión Sith se salva a sí misma. Y si no será McKenna la que la salvará. Mucho más interesante.

Tener varios modelos de personas contradice el discurso racista y misógino de Trump

G.U.: Afortunadamente Trump no controla Hollywood, pero no se lo digas porque él cree que sí. Él cree que esto es 'The Apprentice', pero le han echado y no lo sabe. Creo que cuantos más modelos tengamos las mujeres y personas de diferentes etnias, se contradice todo el discurso racista y misógino que a él le gusta apoyar. Pero la verdad es que realmente no importa.

J.A.: Tampoco le preocupa mucho ni la realidad ni la verdad. No sé si le afecta a él personalmente, pero creo que es importante para las personas en la sociedad y en el mundo el poder verse en una luz positiva. Sobre todo para la siguiente generación tener personajes a los que puedan aspirar que especialmente sean mujeres y personas de color.

Gabrielle Union en 'L.A.'s Finest'

Gabrielle, ¿hay alguna posibilidad de que aparezcas en "Dos policías rebeldes 3"?

G.U.: Nosotros rodamos 'L.A.'s Finest' al mismo tiempo que se rodaba "Dos policías rebeldes 3", así que no estábamos disponibles. Quizá podríamos aparecer y Will Smith llevaría un Speedo y yo saldría a salvarlo. Pero, que yo sepa, no.

Es importante poder verse en personajes que sean mujeres y de otras etnias

J.A.: James Cameron y yo hemos hablado de trabajar juntos de nuevo, pero creo que después de esta serie y los años que él tardó en crearla y darle vida, necesita también un descanso. No sé si habrá alguna cosa en un futuro próximo, pero sería divertido explorar ese mundo simplemente porque fue tan divertido hacerlo, estaba un poco por delante de su tiempo.

Sophie Reynolds ha empezado muy joven, como Jessica. ¿Cómo ha sido trabajar con ella?

J.A.: Me encanta la relación que tenemos Sophie y yo. Es una relación compleja y la fuimos estableciendo a medida que grabábamos. Me encanta ver el máximo número de mujeres tratando con estas relaciones a todos los niveles. Creo que es bueno ver esta relación entre una madrastra y su hijastra. En varias situaciones me dio la impresión de que, como ella era joven, no se sentía tan apoyada como en otras circunstancias; así que yo he hecho todo lo posible para que se sintiera bien al final de cada día de grabación. Para mí eso fue muy importante porque yo recuerdo haber sido actriz y me sentía muy insegura al final del día, querías hacerlo lo mejor posible, pero no estabas segura de si lo habías hecho o no. Por lo tanto, me he esforzado para que ella se sintiera bien en ese sentido.