Sky España incluye AXN NOW en su plataforma para ver series offline

Ya está disponible en la plataforma de televisión Sky España el servicio AXN NOW. A través de esta novedad, se podrá ver offline las series que ofrece el canal. Además, esta nueva incorporación amplía el catálogo de AXN en Sky, sumándose a los canales en directo AXN y AXN White que se pueden ver en la plataforma.

'The Good Doctor' es una de las series de la plataforma

AXN NOW ofrece contenido hasta ahora nunca visto en Sky, como la serie 'Mr. Mercedes', un thriller basado en la novela homónima de Stephen King. también está disponible la escandinava 'Bron/Broen' ('El Puente'), o 'The Art of More', protagonizada por Dennis Quaid. La plataforma contará, además, con temporadas completas de ficciones de éxito ya emitidas en el canal, como 'The Good Doctor', 'S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson', 'Chicago Fire' o 'Blindspot'.

Contenido exclusivo de Sony Pictures

Por otra parte, los usuarios de la plataforma podrán disfrutar de las ventajas del nuevo acuerdo entre Sony Pictures Television y Sky, con acceso a contenidos como 'Community', 'Justified', 'The Blacklist' o 'The Night Shift'. Los suscriptores podrán acceder a una amplia selección de contenidos de AXN Now a través de sus móviles y tablets.

Con la nueva funcionalidad de Sky para ver series offline, los usuarios podrán descargar las series de AXN Now, para disfrutarlas dónde y cuándo quieran. En el catálogo del servicio también hay acceso a películas tan taquilleras como "The Amazing Spider-Man", "Django Desencadenado" dirigida por Quentin Tarantino y "Whiplash", ganadora de cuatro Oscars y un Globo de Oro.