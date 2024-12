Por Pablo Fernández Pérez |

Jessica Bueno, exconcursante de 'GH VIP', se ha sentado en '¡De viernes!' para sincerarse y abrirse en canal sobre su ruptura con el exfutbolista Jota Peleteiro. Tanto la separación, como todo el proceso posterior, fue algo tan traumático para ella que, incluso, cayó en depresión. En el programa de Telecinco ha contado cómo hubo momentos en los que solo quería "descansar".

Jessica Bueno en '¡De viernes!'

Según cuenta Bueno,. Comenzaba contando el caso de una, en aquel entonces, nueva directora de la empresa de Peleteiro: "(...) Entonces llega el verano y yo veo unos mensajes entre él y su directora,. Cogí su teléfono porque. Me metí en la conversación con ella. Entonces,'', expresaba la exconcursante.

"Me entró un ataque de nervios y, claro, yo le pedí explicaciones y me dijo que yo no veía cómo me estaba poniendo, que cómo podía desconfiar de él, que él jamás me haría eso. Yo decido confiar y empiezo a recibir mensajes anónimos diciéndome que mi marido me estaba siendo infiel", decía, y añadía: "Él me decía que no hiciera caso, que eso era la directora que lo estaba extorsionando (...) Lo que menos me esperaba en el mundo era eso, porque yo sería incapaz por mis hijos".

En ese momento, la invitada al programa de Mediaset contaba que se había decidido tomar pastillas "para descansar" de todo aquello: "No es que intentase suicidarme, fue una vía de escape, yo necesitaba escapar. Fue todo tan seguido: los mensajes anónimos, esta chica, las fotos y el dejarme como lo hizo después, que no volvió a casa, desapareció... Para mí era revivir todo otra vez. Quería desconectar mi mente, era demasiado ya", aseguraba Bueno. "Empecé a sentir tanta pena de mí, de verme ahí sola (...) y tanta tristeza que llevaba acumulada que cogí las pastillas y lo que quería era dormirme, descansar, no despertarme en días, pero no pensé en suicidarme, simplemente escapar", confiesa la modelo.

Una infidelidad tras otra

En el programa, Jessica Bueno explicó cada infidelidad que sufrió por parte del exfutbolista y contó cómo él siempre negaba todo a pesar de que ella cada vez se diera más cuenta de lo que estaba pasando. Concretamente, recuerda cómo Peleteiro le dijo que ella debía ingresar en un psiquiátrico tras lo sucedido con las pastillas: "En vez de reconocer su error me dijo que tenía que ir a un psiquiátrico", señalaba muy afectada Bueno.