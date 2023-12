Por Daniel Parra |

La final de la octava edición de 'GH VIP' está a la vuelta de la esquina. Durante el miércoles 20 y el jueves 21 de diciembre, los espectadores votarán y conocerán al ganador o ganadora de esta temporada de 'Gran Hermano'. Laura Bozzo, Albert Infante, Naomi Asensi, Michael Terlizzi y Luitingo se juegan la victoria, por lo que ya han comenzado su campaña para convencer a los votantes. Para ayudar al último, el programa ha reintroducido en la casa a Jessica Bueno, con la que el cantante tiene historia en el concurso. El regreso de la modelo durante el programa del lunes 18 de diciembre de 'GH VIP: El debate' ha sorprendido a Luitingo, que no se pudo creer que Bueno se quedase hasta el inicio de la final. "Que vengo a apoyarte, que soy tu jefa de campaña, que tengo que ayudarte a ganar", le insistió la exconcursante de 'Supervivientes'.

Jessica Bueno y Luitingo en 'GH VIP: El debate'

Durante el programa, ambos tuvieron una primera conversación, pero. Luitingo comenzó refiriéndose a los gritos del exterior por los que supo que Bueno había terminado su relación con Pablo Marqués., comenzó explicando la modelo, que aclaró que terminaron bien hasta el comunicado de Marqués., recordó.

Después, ya en el confesionario, Jessica Bueno le recordó a Luitingo que no le gustó su indecisión entre ella y Pilar Llori: "¿Y no podías quedarte solo?". "Por ti tenía pasión y por la otra, atracción", le reveló el cantante: "Tú sabes desde el principio que yo tenía devoción por ti". "¿Sabes qué hubiese sido bonito? Quedarte solo", dijo la modelo, que añadió que, para ella, "hubiese estado bien que se hubiese conformado y hubiese sido paciente".

Bueno aclaró: "Soy consciente de que nuestras vidas no son compatibles. Vivimos en ciudades diferentes. Yo me he dado cuenta de que con Pablo no sentía algo tan fuerte como lo que siento así aquí, porque contigo si me da miedo de que tú me hagas daño". La exconcursante se emocionó al recordarle al finalista que tiene tres hijos y que no va a volver a ser madre.: "Tú, en algún momento de tu vida, tienes que ser padre".

Batalla entre Antena 3 y Telecinco

Con la final de 'GH VIP' programada para dos días, miércoles 20 y jueves 21 de diciembre, Telecinco esperaba cosechar grandes datos de audiencia. Sin embargo, Antena 3 ha decidido contraatacar con la emisión de los dos últimos capítulos de 'Cristo y Rey', el penúltimo en el prime time del miércoles y el último en la noche del jueves. La serie cosecha una media de 11,3% de share desde su estreno en abierto.