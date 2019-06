Krysten Ritter descarta regresar a 'Jessica Jones' en una hipotética cuarta temporada

A través de seis series, los superhéroes más urbanos y oscuros de Marvel han tenido sus adaptaciones para Netflix, con mayor o menor éxito, hasta que el anuncio de Disney+, y con él sus propias series dentro del universo de Marvel, han sido la puntilla para acabar con este rincón del multiverso. Así, en 2019 se pone punto y final a esta etapa con la tercera y última temporada de 'Jessica Jones', aunque sus máximas implicadas prefieren no afrontarlo con demasiada nostalgia.

Krysten Ritter y Rachael Taylor como Jessica Jones y Patsy Walker, respectivamente

En una entrevista concedida a TV Line, la protagonista de la última de estas ficciones de Marvel para Netflix, Krysten Ritter, asume que no volverá a ser la detective superpoderosa: "¿Que si pienso que la volveré a interpretar de nuevo? No lo creo". Para la actriz, se trata de un círculo totalmente cerrado: "Siento que ya la he interpretado, ¿sabes? Estoy realmente a gusto con ello. Me siento bien cerrando esa puerta".

Del mismo modo, Melissa Rosenberg, creadora y showrunner de la serie desde la primera temporada declara que la ve como "un capítulo realmente completo y cerrado" en su carrera. "Es decir, nunca digas nunca, pero siento que estoy lista para contar historias completamente nuevas", afirmaba la guionista, dejando una ventana ínfimamente abierta a la posibilidad de retomar la serie, algo que parece totalmente descartado, dado su nuevo contrato en exclusiva con Warner Bros. TV.

Sin regreso a la vista

Aunque Marvel tiene otros productos televisivos en desarrollo en otras cadenas y plataformas, como ABC o Hulu, el futuro más probable que se rumorea para las series de Netflix ha sido Disney+. Sin embargo, hasta ahora las cabeceras anunciadas para la plataforma propia de Disney poco tienen que ver con los héroes que integraron los Defenders de Netflix, ya que las que están en desarrollo son 'The Falcon and the Winter Soldier', 'Wandavision', 'What if...?', 'Loki' y una serie sin título protagonizada por el personaje de Ojo de Halcón.