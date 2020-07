Jesús Cintora, sobre Juan Carlos I: "Algunos aman mucho a España, pero el sexo lo tienen con Suiza"

Jesús Cintora ha acudido a 'Más vale tarde' para hablar sin pelos en la lengua sobre Juan Carlos I, después de conocerse que habría retirado 100.000 euros al mes en billetes de su cuenta en Suiza de 2008 a 2012. "Algunos dicen que quieren mucho a España, pero el sexo lo tienen con Suiza, que es donde llevaban el dinero y donde lo tenían escondido a buen recaudo y sin pasar por el fisco español", ha comenzado comentado el periodista.

Jesús Cintora, en 'Más vale tarde'

"Me siento avergonzado", reconoce Cintora, de que el jefe de Estado "fuera a Suiza con maletines de dinero o fuera al banco a pedir fajos de billetes sin pasar en negro por el fisco español". Además, matiza que "no estamos hablando de llevarse 100.000 pesetas para el fin de semana, estamos hablando de hasta 200.000 o 300.000 euros al cambio y eso evidentemente no es para irse a echar la partida de mus, sino para otros asuntos".

Según el periodista, este dato que ha salido a la luz es "un mazazo demoledor para la Jefatura del Estado", ya que la monarquía ha dicho que "eran ejemplares, que tenían orgullo y satisfacción, y en los años en los que la gente lo estaba pasando peor en España por la crisis entre 2008 y 2012, cuando estalla la burbuja inmobiliaria, los desahucios, cuando este señor salía a decirnos que había que ser generoso... él seguía este tipo de conductas", comenta Cintora muy tajante.

"En una democracia debe haber justicia"

Sin duda, cree que tiene que haber justicia: "Me temo que esto pueda ser una entrega sucesiva en los medios de comunicación, pero la gente está curada de espanto. En una democracia lo que debe haber es justicia", reconoce Cintora, para espetar el siguiente argumento final: "Si se le protege con una serie de privilegios será una pena porque esto debe llevar una sanción. Si el que está arriba no da ejemplo, difícilmente se puede pedir sacrificio al ciudadano medio".