Cuatro días después del virulento incendio en Campanar, Valencia, que se cobró diez víctimas mortales, y dejó a más 500 personas sin hogar, las redes se han llenado de críticas contra una chirigota gaditana que comparó las Fallas valencianas con la tragedia. Una postura a la que se sumó Joaquín Prat desde 'Vamos a ver', donde incluso miró a cámara para tachar directamente a los integrantes de la agrupación de "miserables".

Joaquín Prat y su equipo, perplejos en 'Vamos a ver' por la canción de una chirigota sobre le incendio de Valencia

El programa emitió un vídeo en el que la chirigota se lamentaba en su canción que ". "Por eso ahora yo saco un tema que me la juego: muchos con la fiesta, no tienen paciencia, y", remataba la canción, despertando tanto exclamaciones de incredulidad, como risas y aplausos entre los presentes.

"¿Quizás se han pasado un poquito, estos miserables?", planteaba un serio Prat, hacia sus compañeros, antes de seguir arremetiendo contra los miembros de la chirigota. "Sois unos miserables y no tenéis vergüenza", lanzó el presentador, mirando a cámara. "Las fiestas, como el carnaval, como las Fallas, son fiestas. Esto es una tragedia. Hay dos niños muertos, miserables. No se hace humor de eso. Eso no es humor, lo que habéis hecho es una mierda", manifestó además el madrileño.

"No han podido enterrar a sus muertos"

Prat terminó recalcando que, "afortunadamente", mucha gente se había pronunciado en contra, "gaditanos los primeros" a través de las redes sociales, antes de contar con la intervención de una de las vecinas del inmueble afectado. La invitada dejó entonces claro que había visto las imágenes emitidas y que no le hacía "ni puñetera gracia". "No cabe ningún motivo para reírse de esto", criticó la afectada, a quien la canción la había puesto "de mala leche", al tener presente que "hay personas que ni siquiera han podido enterrar a sus muertos, están en duelo".