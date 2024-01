Por Beatriz Prieto |

La noche del miércoles 24 de enero, Telecinco emitía una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones 7', por lo que la cadena aprovechó, como cada jornada, para promocionar la emisión en sus distintos programas. Entre ellos, estaba 'Vamos a ver' donde, a la hora de hablar del popular reality, Joaquín Prat compartía con sus colaboradores sus dudas sobre lo que ocurría con sus participantes.

Joaquín Prat y sus compañeros de 'Vamos a ver' hablan de 'La isla de las tentaciones'

"Yo he visto algunos cebos...", confesaba el presentador, tras ver algunas imágenes de lo que se emitiría horas más tarde. "¡Qué va, Joaquín, qué dices!", saltaba Alexia Rivas , momento en el queen el reality a cargo de Sandra Barneda , defendió además la colaboradora.

Rivas, de hecho, reconoció estar encantada de verlo "porque precisamente me enseña lo que no quiero ver en mi vida. Si estoy sola, es porque no quiero esto". "Este programa es pedagógico. Es maravilloso y me encanta", manifestaba por su parte Isabel Rábago, tras lo cual Rivas planteó a sus compañeros si "creéis que esto no pasa en la calle". "Aquí lo estamos viendo en una pantalla pero, ¿cuánta gente hay por ahí haciendo cerdadas?", añadió la colaboradora.

'El debate de las tentaciones', solo en MiTele Plus

Las palabras de Prat llegaban el mismo día en el que Mediaset España marcaba el regreso de 'El debate de las tentaciones' para este viernes 26 de enero, tres semanas después de que arrancara el reality. Además de este notable cambio con respecto a anteriores ediciones, la compañía confirmaba que, en esta ocasión, las entregas con Barneda al frente no se emitirían en Telecinco, sino que lo harían en la plataforma de pago de MiTele Plus.