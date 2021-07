El jueves 8 de julio, Alberto Garzón hizo unas polémicas declaraciones que afectaban al sector cárnico en España. El ministro de Consumo recomendó "reducir el consumo de carne", unas palabras que le han traído numerosas críticas por parte del sector de la ganadería en nuestro país y numerosos rostros conocidos que no dudaban en responder al ministro.

Joaquín Prat y Alberto Garzón

Una polémica que se ha trasladado hasta el plató de 'Cuatro al día'. Allí, Joaquín Prat se hizo eco del debate estrella de la semana, preguntando a sus colaboradores qué opiniones les merecía el relato. "Vamos a plantear el debate respecto al consumo de carne. Lo que era el fondo de lo que planteaba el ministro, pésimamente planteado, claro", empezaba exponiendo el presentador.

El programa contó con dos posturas completamente opuestas: la de la industria cárnica y la de los que practican el veganismo. "Quizá habría que haber hablado con otros sectores y otras industrias mucho menos sostenibles que el de la producción cárnica", argumentaba Prats a Cristina Rodrigo, directora de la asociación ProVeg España.

"Descarga la responsabilidad en el consumidor"

"Entenderás que este asunto es un tema muy sensible porque David (carnicero) forma parte de los dos millones de españoles que trabajan directa o indirectamente en el sector cárnico, la cuarta industria a nivel nacional. Es un tema sensible que merece ser abordado por parte de las instituciones", zanjaba el presentador.

Además, aprovechó para lanzar un mensaje a Garzón. "A ver, la mejor dieta es la dieta equilibrada. La que incorpora fruta, pescado, carnes, etc. Después de la que llevamos, ¿me vas a venir a tocar las narices diciendo que no me puedo comer un chuletón? Venga, no me... [...] Encima descarga la responsabilidad en el consumidor".