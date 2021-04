Durante el viernes 16 de abril, Rocío Flores paralizaba 'El programa de Ana Rosa' (y todo el mundo de la prensa rosa) realizando un inesperado llamamiento a su madre, Rocío Carrasco. "Mamá, a tus hijos no te los ha arrancado nadie. Llámanos", decía la nieta de Rocío Jurado. Durante la mañana del día 19, el programa emitía unas imágenes de su padre, Antonio David Flores, a modo de reacción a este suceso.

Rocío Flores y Antonio David en 'Gran Hermano VIP'

"Os pediría, de verdad, que nos dejarais un poco tranquilos. El mensaje que le ha mandado a su madre... Yo no voy a hacer ninguna declaración. Imposible". Con estas palabras, rechazaba Antonio David el encuentro con los reporteros, mostrándose cabizbajo y con gesto cansado en todo momento. El excolaborador televisivo tampoco se pronunciaba sobre la futura entrevista de Rocío Carrasco en Telecinco.

El exguardia civil entraba en un restaurante para celebrar una comida con sus amigos. Antonio David rehuía a los reporteros, siendo coreado su nombre entre vítores y aplausos por los asistentes a la escena. Posteriormente, los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' comentaban la escena, haciendo referencia a que, según sus informaciones, este llamamiento no habría sentado bien a Flores.

La supuesta petición de Antonio David a su hija

Joaquín Prat, tras la emisión de las imágenes, revelaba que había hablado con Rocío Flores justo después de su llamamiento: "Se ha dicho que lo hizo animada por su padre, para intentar rebajar la presión mediática que hay sobre él", comenzaba diciendo el presentador. "A mí lo que me dice, es que él le dijo que no lo hiciese, que no dijese lo que dijo. Me dicen que él le dijo: 'Mejor que no te metas en eso'".