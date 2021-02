Joaquín Prat pide disculpas tras negar que Mediaset reciba subvenciones: "No hice bien mi trabajo"

Aunque ElRubius haya decidido no ofrecer más declaraciones sobre su marcha a Andorra, muchos de sus compañeros han continuado hablando de ello en diferentes medios de comunicación. 'Cuatro al día' ha sido uno de los programas que ha contactado con varios de los youtubers que defienden la idea de marcharse del país por los altos impuestos. Roma Gallardo y Rubén Gisbert fueron los últimos en intervenir en el espacio presentado por Joaquín Prat, donde comentaron que algunas de las subvenciones públicas son destinadas a los medios de comunicación. Prat desmintió esa información en aquel momento, motivo por el que el conductor ha tenido que retractarse.

Joaquín Prat con Roma Gallardo y Rubén Gisbert en 'Cuatro al día'

Gisbert leyó en directo una información en la que se mencionaba que 3 millones de euros fueron destinados supuestamente a Mediaset. Joaquín Prat admitió desconocer ese dato y explicó que el grupo al que pertenece Cuatro "es una empresa privada y perfectamente saneada que no recibe subvenciones, sino que vive de la publicidad, al igual que los youtubers". En otro momento del debate, el presentador volvió a desmentir la información: "Me dicen que Mediaset renunció a esa subvención de la que hablabas".

Sin embargo, en la entrega emitida el 1 de febrero, Prat pidió perdón a la audiencia por su falta de información. "Quiero pedirles disculpas a ustedes. No me preparé una entrevista como tenía que haberlo hecho, no tenía todos los datos. Rubén Gisbert dio un dato correcto del dinero en subvenciones que recibieron las cadenas privadas para la implantación de la TDT", comenzó el presentador de 'Cuatro al día', quien admitió, una vez más, que desconocía ese dato y que tendría que haber sido consciente de él para poder señalar al youtuber en qué se utilizaron esos 3 millones de euros: "No lo hice, porque no hice bien mi trabajo y les pido disculpas".

Otros youtubers y streamers se pronuncian

La otra cara de la moneda en el debate sobre la fuga de youtubers y streamers a Andorra la marcó Ibai Llanos. Recientemente se viralizó un vídeo del locutor de e-sports hablando sobre los impuestos, asegurando que en su caso, le daba igual pagar esa cantidad. Durante su intervención en 'La noche D' el 1 de febrero, Llanos afirmó que "el que gana mucho, porque le quiten mucho dinero no lo va a pasar mal a final de mes. Ahora, si una persona le parece mal y se quiere ir a Andorra o a otro país, pues que haga lo que quiera". El streamer, que recientemente cambió su vivienda a una mansión compartida con sus amigos, confesó que "vive muy bien en España".