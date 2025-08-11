Joe Jonas y Demi Lovato reviven 'Camp Rock' en un reencuentro sorpresa

Por Roberto Ponce López |

Los asistentes al concierto del 10 de agosto de la gira de los Jonas Brothers, llamada 'Jonas20: Greetings from your Hometown Tour',. De forma inesperada, se unió a ellos Demi Lovato para cantar junto a Joe Jonas Camp Rock '.

Todo comenzó con un vídeo que el mediano de los Jonas Brothers subió a su cuenta oficial de TiK Tok, en el que aparecía junto a su compañera de reparto en la película original de Disney Channel. Todo esto a las vísperas de que el grupo se subiera al escenario en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la ciudad natal de la banda.

Joe Jonas compartió un vídeo en sus redes sociales junto a Demi Lovato, antes de su concierto en Nueva Jersey

Algunos de sus fans podían soñar con que ese momento pasara y que ambos se subieran al escenario tras muchos años sin compartirlo y tras 15 años de la emisión de las películas. El concierto comenzó como todos los demás, pero efectivamente ese reencuentro se dio cuando Demi Lovato, micrófono en mano, apareció para unirse a Joe Jonas.

Los artistas cantaron 'Wouldn't Change a Thing' y la canción que todo niño de los 2000 conoce, 'This is Me', la cual formaba parte del momento más emocional de la primera película y que se convirtió en una de las canciones más sonadas de aquellos años. Hasta tal punto es así que la canción acumula más de 200 millones de reproducciones en Spotify. Tras ese momento histórico, Demi Lovato se marchó con todo el calor del público emocionado y el concierto continuó, aunque la mayoría de fans por todo el mundo aún estaban procesando ese momento que volvió a unir a estos dos iconos que en su momento más álgido en Disney Channel llegaron a tener también una relación amorosa.

La magnitud de 'Camp Rock' y una posible tercera entrega

'Camp Rock' fue una de esas películas que Disney creó para televisión, para su canal Disney Channel, pero el impacto de la película fue tal en los niños y jóvenes que la vieron en aquel 2008, que sus protagonistas fueron catapultados a la fama y la banda de hermanos tuvo un éxito enorme con su tercer álbum, el primero posterior a la película.

Según varios medios una nueva película de 'Camp Rock' está en desarrollo en Disney

Tras ello, llegaría una secuela dos años después y las giras mundiales de los Jonas Brothers, donde Demi Lovato y otros participantes de las películas cantaban con ellos las canciones que se habían hecho tan famosas. Por otro lado, estas dos películas hicieron despegar la carrera de Lovato, quien firmó con el sello Hollywood Records, el mismo que llevaba a los Jonas Brothers, para lanzar su primer álbum.

A pesar de todo aquel éxito la saga quedó ahí y tanto los Jonas Brothers como Demi Lovato continuaron con sus carreras. Sin embargo, algunos medios sacaron a la luz que en Disney se estaba preparando una nueva película de 'Camp Rock'. De esta manera, los fans soñaban con la vuelta del reparto original, algo que se ha acrecentado con este reencuentro, pero no se sabe más información sobre el proyecto.