Joe Pérez-Orive presentará 'Hey Joe' en #0 tras dejar su silla en el jurado de 'OT'

'Operación Triunfo' dejó marchar a Joe Pérez-Orive pero Joe Pérez-Orive no deja marchar a la televisión. El director de marketing de Live Nation España se encuentra ya grabando un nuevo programa después de su periplo como jurado en el talent show de TVE y Gestmusic, donde estuvo presente en las ediciones de 2017 y 2018 valorando a concursantes como Amaia, Aitana, Famous y Alba Reche, entre otros.

Joe Pérez-Orive y Coque Malla en 'Hey Joe'

Joe Pérez-Orive presentará 'Hey Joe', un nuevo programa que estrenará próximamente #0. Definido por la cadena como una "road movie musical", estará compuesta por cuatro entregas en las que viajará por el mundo para conocer el origen y desarrollo de géneros musicales como el reggae, nacido en Jamaica, o el corrido y narcocorrido, procedentes de México.

El espacio conectará estos sonidos con la historia de sus países y los relacionará con las emociones humanas, los artistas y los instrumentos. Esta producción de La Caña Brothers para Movistar+ abordará así cuatro géneros que han acabado por convertirse en ritmos universales. En su viaje por el globo Joe estará acompañado de personalidades como el humorista Pepe Colubi o el músico Coque Malla.

Primer programa como presentador titular

'Hey Joe', bautizado así por la canción estadounidense de los 60 interpretada por artistas como Jimi Hendrix, Wilson Pickett o Willy Deville, supone el segundo proyecto televisivo de Joe Pérez-Orive en Movistar+. No obstante, es el primero en solitario, ya que en el anterior, 'Jon&Joe: In the Name of Jesus', se encontraba acompañado por el periodista Jon Sistiaga. Aquel programa guardaba ciertos vínculos con su nuevo espacio, ya que también se trataba de un viaje musical, en este caso a Estados Unidos para conocer el origen del rock cristiano.