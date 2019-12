Joe Pérez-Orive y Manuel Martos hacen una parodia sobre su ausencia en 'OT 2020' con guiño a Risto incluido

No es la primera vez que Joe Pérez-Orive y Manuel Martos, jueces de las dos últimas ediciones de 'Operación Triunfo' hablan públicamente de su marcha, pues no estarán en 'OT 2020', que contará con un equipo renovado en la mesa. Sin embargo, ahora han querido hacer un divertido vídeo con el que bromean sobre esta situación y vemos a los dos buscando trabajo. Consultando en la agenda, Joe lee a Manuel: "En Armenia buscan un jurado cualificado en un pueblo", a lo que este apunta: "Pero no hablamos armenio".

También ven otra oferta más cerca, aunque hay otro inconveniente: "En un pueblo de Soria buscan uno. ¿Lo echamos a suertes?", propone Pérez-Orive. Pero de golpe le viene una duda a Martos a la cabeza: "¿Y el finiquito? ¿Nos lo van a dar o no?". Su compañero, que tampoco lo había pensado, tiene una idea: "Tenemos que hablar con alguien que sepa mucho de esto". "¿Con Roberto Leal?", pregunta Manuel, a lo que Joe responde entre risas: "Con Risto".

Tanto el presentador del programa como el que fue juez en etapas anteriores han sido mencionados en esta publicación para ver si se suman a esta parodia a la que han llamado "Operación futuro". Muchos usuarios han mostrado a través de los comentarios lo divertido que les había parecido este vídeo en concreto y les avisan de que se les va a echar mucho de menos en la edición de 2020.

Nuevos miembros del jurado

Saliendo ellos dos del talent y también Ana Torroja, la mesa estaba libre para recibir nuevos miembros del jurado. La primera confirmada para 'OT 2020' fue Natalia Jiménez, a quien ya se han unido Javier Portugués 'Portu', fue uno de los primeros integrantes de Modestia Aparte; Javier Llano, Director de Cadena 100; y Nina, que regresa a la Academia después de haber sido la directora en las primeras ediciones.