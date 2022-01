La gala de estreno de la versión anónima de 'Secret Story' presentó a unos concursantes que, desde luego, van a dar mucho juego al programa. Sin embargo, la persona que acaparó todas las miradas esa noche no estaba dentro de la casa de Guadalix, sino en plató. Jonathan Vaquero, hermano de Cora, después de revolucionar el programa presentado por Carlos Sobera, ha dejado también su huella en 'Viva la vida' con su particular discurso.

Sandra Barneda mira perpleja a Jonathan en 'Viva la vida'

El hecho de tener la cara y el cuerpo repletos de tatuajes, una camisa medio desabrochada y una energía arrolladora fue lo que definió la imagen del catalán. Esto dio lugar a muchas críticas y juicios sin pruebas concluyentes acerca de que Vaquero acudió a televisión habiendo consumido drogas. Él mismo contestó a estos mensajes durante su intervención en 'Viva la vida' el 15 de enero.

"A mí se me ha tachado de que voy puesto, de que voy muy drogado. Claro que me drogo. ¿Sabéis cuál es mi mayor droga?", exclamaba el joven colocándose en el centro del plató y dejando a Sandra Barneda y al resto de colaboradores del espacio de Cuarzo Producciones a cuadros. "Cada mañana que me levanto, sale el sol y esto me hace sentir vivo. Esa es mi mayor droga. Mientras respiremos, hay que ser felices, hay que sonreír porque la vida ya es suficientemente cruel y aquí hemos venido para convertir lo cruel que es la vida en amor", comentaba Vaquero mientras todo el equipo del programa lo miraba atentamente.

Jonathan y su discurso sobre la vida

El joven tiene una filosofía de vida muy clara y ha demostrado que las críticas no le afectan porque "el odio no es nada, el odio te intoxica a ti mismo". Con esta premisa, Jonathan miraba atentamente a las cámaras y se dirigía sus detractores: "Me podéis tachar de lo que queráis, me podéis intentar hundir. Cuando un clavo sobresale, lo normal es que lo intenten incrustar otra vez en la madera, pero yo no soy un clavo. Yo soy Jonathan Vaquero y he venido a mostrar mi corazón, guste o no", sentenciaba el hermano de Cora.