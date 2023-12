Jordi Cruz, juez de 'MasterChef', pierde una estrella en la Guía Michelín 2024

Por Daniel Parra |

La gala de las Estrellas Michelín 2024 tuvo lugar el martes 28 de noviembre, con mal resultado para Jordi Cruz Mas. El miembro del jurado de 'MasterChef' ha recibido un revés profesional al conocer que su restaurante Angle pierde una estrella, quedándose con solo una, descendiendo así a la tercera categoría de la próxima Guía Michelín. De esta forma, y después de revalidar las tres estrellas de ABaC, el cocinero se queda con cinco, según los criterios de la empresa francesa.

Jordi Cruz Mas en 'MasterChef'

La respuesta de Jordi Cruz no se ha hecho esperar.: "Este año la estrella es mi peque, mi leo"., ha comentado.

Entre los restaurantes que también han bajado un peldaño en la guía más prestigiosa de cocina, se encuentran Lúa, Gofio, El Lago de Málaga, La Cuina de San Simón y El Nuevo Molino. En la lista de ganadores en España, destacan Disfrutar y Noor, que alcanzan por primera vez las tres estrellas.

"¿Es caro? No"

Angle es uno de los cuatro restaurantes de Cruz. Se sitúa en Barcelona y apuesta por los ingredientes locales en platos vanguardistas. El precio para comer en el restaurante es de 175 euros, algo menor que en otro de sus establecimientos, ABaC, cuyo menú degustación cuesta 225 euros. Estos precios causaron polémica cuando Ibai Llanos hizo un directo comiendo en ABaC. El streamer apuntó que el menú le pareció "caro", aunque admitió que "se come brutal".

El cocinero respondió en 'Planeta Calleja': "Un tío que gana la pasta que gana Ibai Llanos no puede decir eso. Ibai, no te parece caro, lo que pasa es que le hablas a gente que no se lo puede permitir, pero hay mucha gente que se lo puede permitir". "¿Vale un dinerín? Sí. Porque las gambas son muy buenas, la carne muy buena, el vino muy bueno. Hay 50 tíos trabajando, claro. ¿Es caro? No", concluyó Cruz.