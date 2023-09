Jordi Cruz se desliga de la comparativa del beso de Anabel Alonso con Rubiales: "No mezclemos"

Por Redacción |

La polémica del beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso llegó a salpicar este verano a 'MasterChef' después de que Anabel Alonso se posicionara claramente en su contra. Muchos usuarios en redes sociales sacaron a relucir su beso a Jordi Cruz, convirtiendo a este en protagonista indirecto del suceso sin haberse pronunciado al respecto.

Beso de Anabel Alonso y Jordi Cruz en 'MasterChef'

Durante la presentación de la octava edición de ' MasterChef Celebrity ', hemos podido hablar con Pepe Rodríguez Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz para preguntar a este último por cómo vivió esta polémica en redes y qué opina de ella. "Creo que no tiene nada que ver el pico que ha dado ese señor, que yo no sé de qué va esa historia ni me interesa,", afirma tajantemente.

El reputado chef se ha mostrado muy contrario a que se empañe la imagen de la ganadora del especial 'MasterChef Navidad' con esto, dado que ambos mantenían un compromiso y un consentimiento no visto en el beso entre el que fuera entrenador de la Selección Española y la campeona del mundo. "No mezclemos. Hay ingredientes que no se pueden mezclar".

El comunicado de Shine Iberia

Poco antes de esta entrevista, el jurado de 'MasterChef Celebrity' concedió otra a varios compañeros periodistas donde ironizaban con el beso, asegurando que esta era la edición de los picos y que igual para la siguiente edición contaban con Rubiales como concursante. Tras la polémica suscitada por estas palabras, Shine Iberia ha salido al paso, tachando las declaraciones de "desafortunadas" y asegurando que su equipo condena cualquier acto de violencia sexual.