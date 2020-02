Jordi Évole ('Lo de Évole'): "Pondría mi límite en los violadores. A La Manada no la entrevistaría"

Tras más de una década ligado a la marca 'Salvados', Jordi Évole estrenó el pasado 2 de febrero su nuevo proyecto en laSexta. Con un 11,7% de cuota y más de 2 millones de espectadores, 'Lo de Évole' demostró que el catalán mantiene intacta la confianza de la audiencia. La segunda entrega -domingo 9 a las 21:25 horas- eleva aun más la expectación con la primera entrevista desde la cárcel y con cámaras a Oriol Junqueras. "Quería alejarme más de la actualidad, pero justo nos pilló la comparencia de Torra", ha confesado el presentador durante la rueda de prensa celebrada en la cárcel de Segovia.

Jordi Évole entrevista a Oriol Junqueras en la prisión de Lledoners

La entrevista desde la prisión de Lledoners al líder de ERC, condenado a 13 años por sedición y malversación tras el referéndum ilegal, "es dos en una", define Évole. "La primera parte es la del Junqueras preso. La segunda, cuando se entera de que Quim Torra ha cerrado la legislatura, parece que empieza a hacer campaña electoral", explica sobre una visita que "se solicitó prácticamente el mismo día que entró en prisión". Évole habla con Junqueras sobre su día a día en la cárcel, las negociaciones de los presupuestos con PSOE y Podemos y la mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat.

"Parece que si entrevistas a según quién ya piensas como ellos"

A lo largo de diez entregas, Évole y el equipo de Producciones del Barrio intentan desmontar el tabú de las prisiones. "No entiendo por qué sigue habiendo esa opacidad con la cárcel; creo que de ahí pueden salir muchas enseñanzas", reflexiona el presentador reconociendo las dificultades de llevar a cabo un programa de estas características: "Abrir las puertas le va a suponer un problema a cualquier ministro y, a nivel periodístico, parece que si entrevistas a según quién ya piensas como ellos y te empiezan a llamar cosas como blanqueador de asesinos".

Jordi Évole, al frente de 'Lo de Évole'

Évole también ha anticipado el contenido del tercer episodio, sobre los delitos de tráfico. "Es el programa que más me ha impresionado porque se sale de los estereotipos de lo que te puedes encontrar en la cárcel", apunta seguro de que puede ser "útil y concienciador": "Hay programas que llegan a las escuelas, institutos... Y este es uno de ellos. Ojalá sirva de algo". Para empezar, intentarán reivindicar la palabra "persona" para los presos.

En esa misma entrega asistió a la entrevista que más le ha marcado. "Un chaval que tiene un accidente de tráfico y en el que da positivo por unas décimas. Él tiene una participación menor, pero muere una chica. Cuando él ve a la chica en el suelo, cuando entra al calabozo, cuando escucha al marido de la chica llorar... Esa sensación que me transmitió no la he sentido en la vida", reconoce Évole.

Entrevistas deseadas y líneas rojas

En cuanto a los planes de futuro, el de Cornellá confiesa que le encantaría entrevistar "a los agentes de la Guardia Urbana que están siendo ahora juzgados por asesinato". También al conocido narco gallego Sito Miñanco: "Tenemos el sí de él, pero no nos dejan entrar". En el lado contrario, aun siempre abierto a debatir y escuchar testimonios de todo tipo, Évole tiene claras sus líneas rojas: "Pondría mi límite en los violadores. A La Manada no la entrevistaría".