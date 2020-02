Oriol Junqueras se pronuncia sobre la crisis entre JuntsXCat y ERC en 'Lo de Évole'

El periodista Jordi Évole ha estrenado este domingo 2 de febrero su nuevo formato en televisión tras dejar 'Salvados' meses atrás. 'Lo de Évole' es el título de este nuevo formato en el que de la mano de Producciones del Barrio intenta llevar la esencia del mítico 'Cuerda de presos' de Jesús Quintero a nuestra realidad actual. Para lograrlo, este ha entrado en varias cárceles para conocer a decenas de presos que tienen algo que contar. Rostros conocidos y también muchos anónimos que retratan su realidad dentro de esas cuadro paredes a través de sinceras entrevistas.

que se encuentra en la prisión de Llenoders cumpliendo la condena de 13 años por malversación y sedición. Esta es la primera vez que vemos un encuentro con Junqueras en prisión con cámaras, por ello el interés informativo que ha despertado el mismo es muy alto. Además, cabe recordar que esta se produjo justo en el instante en el que. Algo que sin duda hace más relevante si cabe su testimonio.

Oriol Junqueras en 'Lo de Évole'

"Una entrevista complicada"

'Lo de Évole' ha mostrado este domingo 2 de febrero un anticipo de la entrevista completa que se emitirá una semana después en prime time. Un breve aperitivo en el que sin duda se refleja muy bien el momento en el que se encuentra Junqueras a día de hoy. "Para mí, esta entrevista es difícil porque cuando yo acabe me iré fuera, pero tú te quedas. Y eso la hace diferente. Quiero que entiendas que te preguntaré aquello que creo que creo que debo preguntarte. A pesar de las circunstancias", empieza diciendo Évole, algo que Junqueras entiende a la perfección. "Harás el culebreo que haces habitualmente", le sigue diciendo el presentador, a lo que Junqueras no duda en responder con ironía y humor que "intento imitar el buen estilo de los periodistas".

El presentador le cuenta que el exministro de Interior y Justicia Juan Alberto Belloch le ha confesado que "le hacía ilusión esta entrevista. Decía que era una entrevista necesaria porque usted es alguien importante para desenredar el conflicto entre Cataluña y el resto de España, aunque también duda si usted estaría tan maduro como para llevar a cabo esta responsabilidad". Junqueras deja claro que "si se trata de desenredar, yo me apunto a desenredar siempre" y reconoce que "si estoy maduro para hacerlo no lo sé, eso deberán decirlo otros". Este ánimo de desenredar se evidencia cuando Évole se interesa por el distanciamiento entre Junts per Catalunya y ERC. "Son los líos habituales que existen también entre periodistas de distintas cadenas, e incluso de las mismas", afirma, a lo que Évole no duda en responder que "nosotros no nos fusionamos", algo que Junqueras entonces le recuerda que ya ha pasado.

Así es la vida de Junqueras en prisión

Évole se interesa por la opinión de Junqueras de aquellos que afirman que está viviendo en "el hotel Lladoners", algo que el político niega tajantemente. "No tengo privilegios. Aquí doy clases de todo tipo de cosas. Doy clases de historia y cine en las que comentamos escenas de películas o doy clases de lectura, por ejemplo", afirma, antes de revelar una de las nuevas palabras del argot carcelario que ha incorporado a su vocabulario: "Algunas son irreproducibles ante una cámara. Entre las más normales que usamos está por ejemplo 'chabolo', cuando te refieres a la celda".