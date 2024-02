Jorge González denuncia ataques racistas y de odio tras el Benidorm Fest: "Me insultan de manera salvaje"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

En el Benidorm Fest 2024, Jorge González tuvo el apoyo del público para hacerse con el micrófono de cristal y, por consiguiente, para convertirse en el representante de España para el Festival de Eurovisión 2024. Sin embargo, la baja puntuación por parte del jurado hizo que desaparecieran todas las posibilidades que tenía el artista de ganar el festival: "Se iba a valorar el conjunto y no fue así. No me sentí del todo valorado".

Jorge Fernández en el Benidorm Fest 2024

Esta palabras las ha concedido en una entrevista para 20 Minutos en la que tambiéntras su participación en el certamen: "Me impacta es que esa misma gente que está ensalzando el feminismo y, por lo tanto, la igualdad,".

Jorge González ha explicado que lo ha "pasado realmente mal" porque "se han traspasado muchas líneas rojas". "He tenido que poner alguna que otra denuncia por los ataques de odio y racismo tan graves que he recibido. Me sorprende mucho, por ejemplo, que me hayan llamado 'gitano maricón' en tono despectivo y que muchas veces esas palabras hayan sido escritas por personas del mismo colectivo", ha asegurado el artista.

Jorge González, orgulloso de ser gitano

También ha comentado que no entiende cómo la gente puede seguir usando la condición sexual de las otras personas para atacar: "Lo realmente sorprendente es que algo así se pueda usar como arma arrojadiza". Además ha querido recalcar que sacar a alguien del armario es un delito y que nadie del Gobierno le ha apoyado: "Nadie ha levantado la mano ni el teléfono (...) y creo que es muy grave".

Por otro lado, Jorge González cree que ha mucha gente que no ve con buenos ojos a los gitanos: "Ser gitano, por ejemplo, parece ser que sigue siendo un problema para mucha gente y a mí se me parte el corazón. Soy gitano y estoy muy orgulloso de serlo". Finalmente, el artista ha afirmado que una canción podría ayudar a solucionar esta cuestión: "Tal vez de esa manera se me escuche un poco más y se ponga sobre la mesa otro tipo de problemas que vivimos en la sociedad".