Jorge Javier Vázquez pone solución a su principal problema en el plató de 'El diario de Jorge'

Jorge Javier Vázquez ya se ha hecho con 'El diario de Jorge'. Desde que arrancaran con su estreno, varios han sido los percances que el de Badalona ha protagonizado mientras cogía práctica en este nuevo formato para él. Uno de los hándicaps con el que tenía que lidiar era el guion, que tenía que seguir con unos tarjetones. Sin embargo, el espacio de Telecinco ya ha puesto solución al problema que le jugaba alguna que otra mala pasada.

Jorge Javier Vázquez en 'El diario de Jorge'

Vázquez es un maestro de la improvisación, tal y como demuestra en formatos como ' Supervivientes ' o ' Gran Hermano '. Sin embargo, en un espacio como 'El diario de Jorge',. En la primera semana, el catalán reconoció estar perdido con las fichas, pero prometió ponerse las pilas. Sin embargo,

Así lo desveló a su audiencia en la tarde del 22 de agosto al empezar el programa: "Todos los que seguís 'El diario de Jorge' os habréis dado cuenta que ya hoy somos un poquito más fuertes, más robustos, nos estamos asentando... ¡Que lo tengo todo en un prompter, por Dios! Ya no tengo que recurrir a las fichas", expresaba emocionado sobre esta pequeña ayuda, y bromeba: "¿Qué pensabais que me lo había aprendido de memoria, no? Pues lo leo".

Sin olvidar los tarjetones

Aunque seguirá contando con la ayuda de los tarjetones, Vázquez podrá tener más libertad a la hora de conducir el talk show. Tal y como ya se ha comprobado en su primer día en plató, el teleprompter aportará un mayor dinamismo al formato y permitirá al presentador moverse con más soltura para hacer el set más suyo. Podrá, por tanto, dar rienda suelta a su desarrollado sentido de la improvisación para dar su particular toque al programa.