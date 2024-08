Por Joan Centelles Martínez |

Nàyades acudió a 'El diario de Jorge' en la tarde del martes 20 para darle una pequeña sorpresa a su padre. La joven de 20 años, natural de Badajoz, quería agradecerle a su progenitor lo mucho que le había apoyado en sus años más difíciles, cuando de pequeña había sufrido bullying primero "por ser gordita" y luego "por ser guapa", tal y como relató. La joven lo hizo acompañada de su novio, que resultó ser Ignacio de Borbón, que se animó a entrar en plató para conocer a su suegro en directo.

Ignacio de Borbón, Miguel y Nàyades en 'El diario de Jorge'

Después de que Nàyades hablara de la relación con su padre y de la sorpresa que le tenía preparada, Jorge Javier Vázquez cambió de tema al preguntarle si las redes sociales servían para ligar. "", expresaba el presentador mientras señalaba detrás de cámaras. "Allí está mi chico.", explicó sobre su pareja, de la que destacó su "", que coincidían con los de ella, tal y como expresó.

"¿Y yo conozco al chico? ¿Lo conoce España?", le preguntaba el presentador, antes de que un vídeo de la pareja desvelara que se trataba de Ignacio de Borbón. "Yo he estado con ese muchacho tres meses. Ha estado en mi vida con bañador", bromeaba Vázquez, haciendo referencia a cuando coincidieron en 'Supervivientes 2022'. "Está muy hombretón, yo lo conocí escuálido", reconocía el presentador. "Lo conozco yo, lo conoce España, pero, ¿tu padre lo conoce?", le preguntaba a la joven, que respondía que no. "Teniendo aquí a tu padre, teniéndote a ti y a tu novio, ¿cómo no lo vamos a hacer?", le preguntaba irónico él. "En la vida me hubiera imaginado que mi padre conociera a mi chico de tal forma, la verdad", contestaba ella.

Yerno y suegro se conocen

Miguel, el padre de Nàyades, entró en plató y, después del reencuentro con su hija, fue preguntado por su yerno. "Desde que le vi en 'Supervivientes', es un chico educado...", le estaba dedicando a Borbón, antes de que Vázquez le interrumpiera con un: "¿Te gustaría conocerlo?". "Sí, por supuesto", respondió Miguel. El presentador fue en búsqueda de Borbón, que, algo vergonzoso, se animó a entrar en plató para conocer y saludar a su suegro. "¿Qué te parece el muchacho?", le preguntó Vázquez al padre sobre la primera impresión. "Los ojos lo dicen todo. Y lo que tú has dicho: de escuálido ha pasado a ser un maromo", respondía él. "He cambiado un poquito. Bueno, también, vaya padre. En persona es más guapo aún", le dedicaba finalmente Borbón a su suegro. Momentos más tarde, Nàyades aprovechó la visita al programa de Telecinco para darle las gracias a su padre por todo su apoyo.