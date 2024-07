'Supervivientes All Stars' pisa el acelerador e inaugura su recta final con un mes de recorrido

Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes All Stars' inauguró su quinta gala semanal con Jorge Javier Vázquez la noche del jueves 18 de julio, en Telecinco. Una cita que, como siempre, arrancó con el presentador irrumpiendo en plató entre los aplausos del público, antes de lanzar un inesperado anuncio: el reality daba el pistoletazo de salida a su recta final justo antes de cumplir un mes en emisión.

, recordó el presentador, puesto que el reality vivió su gala inaugural el pasado 20 de junio. Vázquez señaló que había sido, después de que los concursantes comenzaran la aventura "sin nada": "Poco a poco, recompensa tras recompensa, lograron algo de dotación, pero: sin fuego, sin comida, sin esterillas... nada".

"Su supervivencia está siendo un auténtica odisea, la más complicada que se recuerda en el concurso. Y, por si fuera poco, siguen divididos", repaso el catalán, dados los últimos enfrentamientos entre los concursantes, en especial con Sofía Suescun en el centro del huracán, hasta el punto de que la navarra se hartó de las críticas y decidió iniciar su andadura sola, con solo Logan Sampedro y Bosco Blach como apoyo. No obstante, tal y como desveló Vázquez, "pronto, todo llegará a su fin. Esta noche, ¡arranca la recta final de 'Supervivientes All Stars'!".

Una expulsión antes de lo esperado

El presentador procedió a explicar de los concursantes que "ellos no lo saben y no se lo vamos a contar, pero vamos a vivir las penúltimas nominaciones de la edición", lo que suponía que el punto final estaba mucho más cerca de lo que cabría esperar. Tanto, que Vázquez anunció el hecho de que "los concursantes que resulten nominados, se enfrentarán a una expulsión que podría tener lugar antes de lo que esperan". "No sabéis la de sorpresas que os esperan la próxima semana. No os lo podéis imaginar", remató el catalán.