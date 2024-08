Jorge Javier Vázquez acusa a Ana Obregón de "utilizar a una menor con fines laborales"

Por Redacción |

Jorge Javier Vázquez se ha vuelto a afianzar como un pilar fundamental en la programación de Telecinco. A lo largo del verano, ha buscado consolidarse en las tardes con 'El diario de Jorge', y a la vuelta de la esquina tiene los retornos de 'Gran Hermano' y 'Hay una cosa que te quiero decir'. No obstante, su presencia no se limita al marco de Mediaset, ya que cada semana también le podemos leer en su columna de Lecturas, y precisamente en ese contexto ha decidido lanzarle una dura crítica a Ana Obregón.

Jorge Javier Vázquez en 'El diario de Jorge'

Además de hablar de su otitis y de diversas cuestiones familiares, el presentador catalán ha dedicado buena parte de su artículo . "Ana Obregón, la misma que en su día encabezó la lucha para proteger los derechos de los menores en los medios de comunicación,", arranca Vázquez, aludiendo a las exclusivas y portadas, como la del Hola de mediados de agosto, en las que la bióloga ha aparecido con la pequeña.

"La señora García, haciendo gala de una tóxica bulimia que la empuja permanentemente a alimentarse del foco, es incapaz de vivir su vida sin compartirla de una manera grotesca", añade Vázquez, que va un paso más allá al ahondar en los intereses de Obregón. "Saca a la niña porque ella sola posando en bañador hace años que no vende. Nos encontramos, pues, ante un claro ejemplo de utilización de una menor con fines laborales. Esperemos que la señora García haya dado de alta a la niña en la seguridad social. Sería lo suyo y lo mínimo".

Antes del encuentro más esperado

Si su diserción acerca de la saga Obregón ocupa el arranque de la columna, el broche lo ponen las reflexiones previas a su comparecencia en 'TardeAR' del lunes 26 de agosto. "Voy mañana a su programa y la gente espera un gran combate de barro", comenta Vázquez. "No sé con qué Ana Rosa me encontraré pero también tengo que decir que, hoy por hoy, tampoco me pilla el cuerpo muy peleón. En cualquier caso habrá que arremangarse y entretener al personal, que para eso nos pagan. Cada vez me siento más estrella porque llevo dándole vueltas todo el fin de semana al estilismo que me endosaré para reencontrarme con AR. No sé si arriesgar o ir vestido de gente de bien, que es un estilo que se lleva mucho en su plató", añade el conductor, que finalmente sí se mostró bastante "peleón" en directo.