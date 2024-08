Por Beatriz Prieto |

El lunes 26 de agosto, 'TardeAR' daba comienzo a su segunda temporada con el regreso de Ana Rosa Quintana como presentadora. La madrileña concluyó su primer programa postvacacional con la visita de Jorge Javier Vázquez, quien no tardó en recuperar el fantasma de 'Sálvame', programa que se desarrolló durante más de catorce años en el mismo plató y que, según muchos rumores, habría llegado a su fin por motivos políticos, en favor de la propia Quintana y su productora, Unicorn Content.

Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez durante su encuentro en 'TardeAR'

Al comienzo del encuentro, Vázquez planteó "por qué le da a la gente tanto morbo" su reencuentro, para después. Ante el desconcierto de Quintaba, el presentador hizo el gesto de cortar el cuello y, recibiendo la negativa de su compañera de cadena., confesó Vázquez, ante lo que Quintana señaló que "por más cosas", aparte del fin de su antiguo programa de las tardes.

De hecho, la presentadora recordó que el catalán había confesado que "no podías venir a este plató porque estaba manchado se sangre", algo que Vázquez describió como "una gracia" que tenían en 'Cuentos chinos'. "Yo hubiera ido a 'Cuentos chinos'", aseguró entonces Quintana. "Pero no te dio tiempo", bromeó el catalán, dado lo poco que duró el formato. Asimismo, Vázquez aprovechó para lanzar otro reproche a la madrileña: "Yo he venido en cuanto me has llamado, pero nosotros te estuvimos llamando 14 años para venir a 'Sálvame' y no lo hiciste". "Muchas noches no teníamos a quién llevar, nos habrías salvado una noche", añadía el presentador con humor, en referencia a 'Viernes deluxe'.

"Se quedó con toda la parrilla"

Quintana retomó el asunto del fin de 'Sálvame' para señalar a su compañero que "tú dices que os quité este espacio, pero tú que eres un buen periodista, no deberías fiarte de lo que dicen, sino llamar por teléfono y preguntar". "¿Crees que tenía alguna necesidad de venir a la tarde?", planteó la presentadora. "Aquí se produjo un cambio y esta señora se quedó con toda la parrilla, es muy sospechoso", se limitó a responder el catalán, en referencia a la productora de Quintana. No obstante, la madrileña defendió que "si yo hubiera querido algún espacio que tú hacías, hubiera elegido 'Deluxe'", e incluso afirmó que "hubiera arrasado".

'TardeAR' vs 'Sálvame'

Al hablar del salto de Quintana a las tardes, Vázquez opinó que "tú regentas un salón de té, yo presentaba un after en hora punta". "He pasado 15 años inigualables, históricos, porque hemos hecho historia en la televisión, pero he trabajado con gente que eran números uno en lo suyo", subrayó el presentador sobre 'Sálvame', por lo que su compañera aseguró que "yo jamás he dicho lo contrario" y negó haber criticado al difunto programa.

"Eras más sibilina, lo hacían los otros", lanzó Vázquez. "No es verdad, jamás, nunca. Puedo estar en desacuerdo con con cosas que ocurrieron, sobre todo en la última etapa", se defendió Quintana, para después incluso afirmar que "yo jamás he criticado a un compañero ni aquí, ni de otra cadena". "Bueno, últimamente... últimamente estás desatada", dejó caer el catalán, con ironía. "Sabes que yo siempre he tenido muy buena relación con los productores de 'Sálvame' y la sigo teniendo. Luego está muy bien crear enfrentamientos donde no los ha habido", añadió la madrileña, tajante.