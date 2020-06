Jorge Javier Vázquez atiza a Díaz Ayuso por su última iniciativa: "Esto ni Franco"

Jorge Javier Vázquez nunca ha ocultado su perfil político, reconociendo en varias ocasiones que es fiel votante del PSOE. Sin embargo, en los últimos meses y a causa de los debates polarizados en torno a la pandemia del coronavirus, el presentador de Sálvame se ha convertido en la voz que muchos votantes de izquierda querían escuchar en televisión. Ahora asegura que está "muy contento" con que esta crisis haya cogido en el gobierno a PSOE y Podemos, una coalición que avala "totalmente", y no a los partidos de la derecha.

Jorge Javier Vázquez, muy crítico con Isabel Díaz Ayuso

En una entrevista al programa de Cadena Ser 'Buenismo bien', Jorge Javier ha criticado con dureza a Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Todo a raíz de su última iniciativa, que pasa por homenajear a los sanitarios con una corrida de toros benéfica. "He leído que está loca porque vuelvan los toros a la feria de otoño y piensa organizar una corrida benéfica para los sanitarios el 12 de octubre. Esto ni Franco. ¿Es que piensas realmente para los sanitarios el gran premio es una corrida de toros? Me parece muy peligroso porque nos estamos acostumbrando a un nivel que luego nos va a pasar muchísima factura"

El presentador también ha lamentado el pacto del PP con Ciudadanos y VOX para alcanzar la presidencia de la comunidad. "Cuando dice que no se puede llamar fascistas a Vox me parece que se está riendo de todos nosotros. Chica, estás en la comunidad de Madrid con fascistas y lo tienes que saber. Lo que no puedes pretender es maquillarlo. Has decidido gobernar con fascistas y tienes que asumir tu responsabilidad", ha reclamado.

"Pagar impuestos es lo normal"

Jorge Javier tampoco se ha escondido a la hora de posicionarse a favor del Ingreso Mínimo Vital, prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. "¿Cómo no voy a pagar impuestos? Es lo normal, y que nos los suban. Mantener un país con una buena educación, una sanidad y unos buenos servicios cuesta dinero. Nos pensamos que todo esto es gratis y no, hay que pagarlo. Me gusta mucho España, pero un buen país pasa por cuidarlo. Hay que ayudar a la persona que le ha ido mal. Sería inmoral por mi parte que he trabajado toda la pandemia y que no me he visto afectado laboralmente que yo pasara por esta crisis económica de puntillas. Yo tendré que contribuir a que todos salgamos adelante. Ese es el verdadero patriotismo y no que unos cuantos salgan adelante a costa de los de siempre", ha defendido.

Para terminar, el conductor de 'La casa fuerte' ha lanzado un mensaje a la derecha de este país. "La derecha piensa que el poder le pertenece por ciencia divina y no. Aquí la gente vota y ha querido este gobierno. Los otros tendrán que aguantarse. Cuando lo llaman 'gobierno ilegítimo' y 'golpistas' da la sensación de que les usurpan el poder. Y no. Este país ha cambiado, lo que pasa es que no se dan cuenta", ha zanjado.