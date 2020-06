¿Dónde está 'La casa fuerte'? Así es la villa en la que conviven los concursantes del reality de Telecinco

Los realitys no descansan en Telecinco y es que tras el final de la aventura de 'Supervivientes 2020', este jueves 11 de junio arrancaba 'La casa fuerte', un nuevo formato conducido por Jorge Javier Vázquez, Nuria Marín y Sonsoles Ónega en el que siete parejas deben luchar por lograr vivir dentro de la casa con su respectiva caja fuerte y no en el jardín como "asaltante". A lo largo de la noche vimos a los concursantes enfrentarse, revelar secretos y protagonizar divertidos momentos pero lo que no supimos durante la emisión era el lugar exacto en el que se encontraban todos y es que aunque se mencionó la zona en la que se situaba la villa donde se graba el programa, no se dijo exactamente el nombre del lugar.

Una de las suites de la villa de 'La casa fuerte'

Pese a ello, horas después del estreno del programa la duda ha sido ya resuelta. 'La casa fuerte' está situada en la localidad de San Agustín de Guadalix. Los concursantes se encuentran hospedados exactamente en la finca "Aal Cachucho", un lugar que además de contar con varias habitaciones y cuatro "suites" independientes en las que los clientes pueden alojarse y que cuentan con baño propio, también permite la opción de celebrar bodas en el recinto y todo tipo de eventos; desde reuniones familiares a corporativos. Tal y como pudimos ver durante la emisión del programa y consultando además el site oficial del lugar, comprobamos que es una finca con un tamaño considerable (cuatro hectáreas), algo que sin duda facilitará la realización de todo tipo de pruebas en los jardines de la misma; algo fundamental en la mecánica de la misma.

Un lugar cercano a Mediaset España

Cabe destacar que la finca se encuentra a poco más de 20 minutos de las instalaciones de Mediaset España, algo que sin duda podría facilitar que durante las galas, familiares o amigos puedan ir a visitar a los concursantes desde los estudios de la cadena o que por contra, alguno de estos concursantes puedan volver Telecinco si fuese necesario. En n lugar que además, y como hemos podido ver, no está diseñado para acoger la grabación de un programa de televisión, a diferencia de lo que sucede con 'Gran Hermano'. El formato de Zeppelin se desarrolla en un recinto construido especialmente para poder acoger la emisión de un formato así. Por ello, a diferencia de ese, en este caso son operadores de cámara los que se encargan de grabar todo lo que sucede en el lugar, al igual que en 'Supervivientes', algo que evidentemente abarata el coste del espacio.

Vista aérea de la finca de 'La casa fuerte'

Reservada hasta finales de julio

Por último, reseñar además que la finca en la que se desarrolla el reality show cuenta con piscina, algo que sin duda también agradecerán los participantes, que van a pasar parte del verano en ese lugar. Pero, ¿hasta cuándo durará el concurso? Gema López, días atrás en 'Sálvame naranja' explicó que la intención es que el reality se prolongase seis semanas con opción de alargarlo un tiempo más si la cadena lo requería; algo que se confirma si intentamos reservar una habitación en el lugar en el que se desarrolla el programa: es imposible hacerlo antes del 23 de julio, lo que parece indicar que el espacio nunca terminaría antes de ese día.