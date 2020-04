Jorge Javier Vázquez estalla contra Antonio Montero: "'Sálvame' es de rojos y maricones"

El caso conocido como Merlos Place se ha convertido en el tema estrella de la parrilla de Mediaset España. Después de un fin de semana monotemático en la pequeña pantalla, Telecinco sigue explotando el polémico triángulo amoroso formado por los televisivos Alfonso Merlos, Marta López y Alexia Rivas. Una historia que ha hecho estallar a Jorge Javier Vázquez este lunes, 27 de abril, en 'Sálvame'.

Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame'

La conversación se ha calentado cuando Kiko Matamoros ha opinado sobre que Merlos se saltase el confinamiento y ha anunciado que el Colegio de Abogados de Madrid pide su cese. Seguidamente, Antonio Montero ha realizado una intervención para mostrar su desconcierto al ver que se cuestiona al colaborador de 'Ya es mediodía' pero no a Pablo Iglesias que es vicepresidente del Gobierno de España.

El presentador no ha podido soportar estos comentarios y ha explotado en directo: "No puedes decir eso Antonio, estoy hasta las narices de que coléis los discursos de VOX aquí, no lo voy a permitir. A tomar por culo". "Podéis debatir lo que os salga de la peineta pero aquí los discursos y las mierdas no", ha añadido Vázquez.

"¿Pero no te das cuenta de que se le está pidiendo a un señor que se lo exige a los demás? ¡Que estaba hablando del estado de alarma y salía la tía en bolas detrás!", ha afirmado a gritos el presentador. "Estoy hasta las narices de que salgáis diciendo este más y este más, ¿qué tiene que ver aquí Iglesias? ¿Le ha puesto él a la tía? ¿Qué tiene que ver aquí el chalet de Galapagar?", ha añadido notablemente enfadado.

Declaración de principios

El colaborador ha intentado defenderse pero Vázquez no se lo ha permitido: "Antonio, no te voy a dejar hablar para decir tonterías. En este programa hay rojos y maricones, es nuestra declaración de principios. Si no lo quieren ver, no lo vean", ha afirmado el presentador. "A mí edad ya no quiero escuchar más gilipolleces", ha sentenciado para cerrar la acalorada discusión.