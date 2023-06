Jorge Javier Vázquez, en plena baja, fue totalmente incapaz de ver el final de 'Sálvame'

Por Redacción |

Desde mediados de mayo, Jorge Javier Vázquez ha estado alejado de su medio natural: la televisión. Su repentina marcha, que respondía a una baja temporal por prescripción médica, llegó tras el anuncio de la cancelación de 'Sálvame' y le alejó tanto de 'Supervivientes' como del final definitivo del longevo formato de sobremesa. Pese a las esperanzas que algunos colaboradores y espectadores pudieran guardar de su regreso, el también escritor no pudo ponerse ante las cámaras en la emisión del 23 de junio, que suponía la clausura de una influyente era en la que él jugó un papel determinante.

Jorge Javier Vázquez

Sin embargo,, sino que al parecer también lo hizo desde su hogar. Según informa Lecturas a partir de fuentes del formato de La Fábrica de la Tele,. De esta manera, se confirma su total desconexión de lo que acontece dentro de la pequeña pantalla, ya que. De hecho, el medio citado previamente también asegura que este mismo lunes 26 de junio el presentador catalán

Previamente, Vázquez ya había sido fotografiado acudiendo con frecuencia a un centro de salud, aunque no han trascendido detalles de qué le sucede exactamente. "Le siguieron hasta el hospital y se supo que le estaban haciendo pruebas. [...] Si no lo dice él, yo no puedo hablar de lo que le pasa, pero vamos, un problema de salud es", comentaba entonces Diego Arrabal. Y en medio de este delicado momento personal, sus compañeros de 'Sálvame' no se olvidaron de quien fue su conductor durante tantos años y le brindaron un homenaje en forma de vídeo. "Jorge Javier es y será siempre 'Sálvame'", expresaba Terelu Campos.

Su último mensaje

Mientras salen a la luz imágenes en revistas e informaciones que evidencian su distanciamiento de la televisión, Vázquez se ha mantenido en silencio. Su última publicación en redes sociales se produjo el 3 de junio, cuando compartió un emotivo mensaje que sonaba a despedida. "A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme", aducía. "Por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". "Hasta cuando pueda". "Hasta que surja". Y, por encima de todo, gracias".