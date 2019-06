Jorge Javier Vázquez se despide con dureza del rey Juan Carlos: "Cayó en pecados como el egocentrismo"

Hace unos días el rey Juan Carlos anunció su completa retirada de la vida pública. Decisión que alaba Jorge Javier Vázquez, ya que considera que "muchos se han quitado un peso de encima". Esto no quita que el presentador de Telecinco le dedique unas duras palabras en su blog de Lecturas: "cayó en pecados tan humanos como la vanidad, la soberbia, el egocentrismo y el despotismo, poco ilustrado en su caso".

Jorge Javier Vázquez

Para Jorge Javier Vázquez, el comportamiento y debacle del monarca emérito no es únicamente responsabilidad suya, sino también de "aquella sociedad que lo aupó a la categoría de semidiós, que lo protegió en exceso, que le hizo creer que podía hacer lo que se saliera de la peineta en cualquier momento porque todas sus tropelías serían silenciadas". Mismamente, reconoce que para su padre era una figura intocable junto a Jordi Pujol.

Esas "meteduras de pata" son por las que "sus años de gloria han quedado empañados", continúa el presentador, ya que reconoce que él mismo lo respetaba, aunque "ahora es un monarca con demasiados interrogantes". También piensa que aún "es muy pronto para analizar su reinado. Puede que con los años y la perspectiva salga más o menos indemne de un examen riguroso".

Choque de ideas

Las palabras anteriores son muy diferentes a las que le dedicó Carmen Rigalt al rey Juan Carlos en su columna "Y sin embargo, te quiero" en El Mundo y a la que hace alusión Jorge Javier Vázquez: "Yo todavía no he podido llegar a ese punto". Y es que la periodista mantiene, por ejemplo, que a pesar de actos como el de Botsuana, "es difícil sustraerse al cariño que le hemos tomado desde que tomó posesión del cargo. Eso es así y no podemos evitarlo".