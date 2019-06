Las ácidas e inesperadas pullas de Broncano y Buenafuente a Mediaset y Jorge Javier Vázquez

Movistar+ ha presentado su plataforma a lo Netflix, Movistar+ Lite, y para ello ha reunido a algunos de los rostros más importantes de la cadena. Entre ellos, estaban algunos de los múltiples cómicos que han reunido en programas como 'Late Motiv', 'La resistencia' o 'Las que faltaban', cuyos comentarios irónicos se convirtieron en una lluvia de pullas y chistes, tanto hacia ellos como a otras personas.

Quequé, David Broncano y Andreu Buenafuente, tres de los cómicos de Movistar+

Por supuesto, todo comenzó hablando del tema que les reunía, es decir, de las características de la aplicación del gigante de las comunicaciones. Así, David Broncano comentaba socarronamente el mes de prueba que tiene la plataforma: "Después del mes de prueba hay que pagar. O volver a Airtel". Eso sí, tras ello bromeaba con la cuota necesaria para seguir consumiendo el servicio, incluyendo el primer comentario despectivo hacia Mediaset: "Ocho euros o 'Supervivientes'".

Abierto ese dique de contención, el resto de cómicos no tuvo pelos en la lengua, incluso a la hora de reconocer que hasta ahora no tenían contratado Movistar, como hizo Susi Caramelo, de 'Las que faltaban': "Yo hoy estoy súper feliz porque hasta ahora entraba con la contraseña de mi ex". Del mismo modo, Ángel Martín recordaba la reciente cancelación de su 'WifiLeaks', mientras explicaba por qué todavía no había tomado la palabra: "Voy con cuidado porque ya nos han echado una vez". Y advertía a la compañía que podría dejar de hacerle promoción en cualquier momento si cancelaban su nuevo programa, 'Dar cera, pulir #0': "Ahora nos llevamos muy bien, mañana ya veremos".

Jorge Javier, recibiendo de pronto

La presentación ya se había convertido en un festival del humor, y Quique Peinado no quiso perdérselo y, de paso, poner en valor los logros de 'Radio Gaga': "Toda esta gente hace buenos programas, pero el Ondas de este año, ¿quién se lo ha llevado?". Fue Andreu Buenafuente, icónico conductor de 'Late Motiv', el que respondió a la provocación del de Vallecas, restando valor al premio de una forma que atacaba directamente al presentador estrella de Telecinco: "Te recuerdo que un año se lo dieron a Jorge Javier Vázquez".