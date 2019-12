Jorge Javier Vázquez atraviesa un duro bajón anímico después de su operación

Jorge Javier Vázquez anunciaba en el plató de 'Gran Hermano VIP' que abandonaría el reality en su recta final por motivos de salud. El presentador tenía que volver a pasar por quirófano para resolver las complicaciones con los stents que le colocaron el mes de marzo tras sufrir un ictus. Carlos Sobera se ha encargado de coger el relevo a Jorge Javier como presentador de 'GH VIP' y aseguró durante la gala de 'Gran Hermano VIP: límite 48 horas' del miércoles 4 de diciembre, que la operación había salido "a la perfección". Prueba de ello, el conductor de 'Sálvame' se encuentra en casa recuperándose y ha compartido en su blog de Lecturas cómo ha sido su duro postoperatorio.

Jorge Javier Vázquez en 'GH VIP 7'

"Después de almorzar me he enchufado un par de capítulos de 'The Crown' y me he puesto sensiblón con las escasas muestras de afecto que el príncipe Carlos recibió de su madre. Y luego ya he vuelto a escuchar "Ne me quitte pas" y me he puesto a llorar", comenzaba escribiendo Jorge Javier en su blog. Y es que, aunque su paso por quirófano no ha sido realmente complicado, el presentador ha vuelto a casa deprimido y más sensible de la cuenta: "Solo me apetece llorar y esperar a mi madre que llega mañana. Quiero estar con ella, cogerle la mano mientras vemos 'First Dates', discutir por cualquier tontería y que me cocine", continuaba relatando Jorge Javier a sus seguidores.

El conductor de 'Sálvame' no está atravesando su mejor momento. Por un lado, lleva fatal tener que estar lejos de sus compañeros de 'GH VIP 7', más ahora que se acerca el final de la séptima edición del reality. Vázquez confiesa lo culpable que se siente después de dejarles colgados por segunda vez debido a una operación. Por otro lado, no ve la hora de que acabe de una vez por todas este año: "Tengo ganas de que pase de una vez este año porque no me gusta aprender a palos. Porque todo esto tendría que ser mucho más fácil. Porque tengo ganas de chillar y rebelarme y no puedo compartir con nadie este dolor tan hondo que me está invadiendo", confesaba abiertamente.

Tiempo para la reflexión

Aunque son momentos duros, el presentador también ha aprovechado para echar una mirada al pasado y mirar el camino andado. Uno de los puntos que ha querido tratar es el momento en el que habló abiertamente de su homosexualidad, algo que, revela, le costó muchísimo. Sin embargo, explica que lo hizo para que todas las personas que estaban en su misma situación no se sintieran solas y vieran que otros eran capaces de dar el paso hacia la liberación.