Jorge Javier Vázquez: "Hablé de mi sexualidad para que la gente encerrada en el armario no se sintiera sola"

Jorge Javier Vázquez es una de las personas más conocidas en España por su trabajo como presentador en diversos programas, como 'Aquí hay tomate', 'Sálvame', 'Gran Hermano VIP' o 'Supervivientes'. Pero el de Badalona no es solo conocido por ser uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla, ya que también acapara la atención por su vida privada. En una entrevista concedida a la revista Shangay antes de su operación por el ictus que sufrió, Jorge Javier se ha sincerado acerca de su salida pública "del armario".

Jorge Javier presentando 'GH VIP 7'

El conductor de 'Sábado deluxe' ha reconocido que, cuando empezó en televisión, le "fue difícil decir públicamente que era gay", pero que lo contó porque estaba cansado de "vivir en el miedo, en la oscuridad". Explica que también lo hizo para apoyar a todos los que se encontraban en su situación: "Me tomé lo de hablar de mi homosexualidad como una obligación para que la gente que esté viendo la tele y que está encerrada en el armario no se sienta sola". Aunque admite que no se siente pionero: "Yo creo que fue Boris Izaguirre en su época, en 'Crónicas marcianas'".

Jorge Javier ha manifestado también su asombro por ciertas situaciones que se están viviendo en la actualidad. "El otro día escuché en un reportaje que más de la mitad de las personas LGTBI tenían que ocultar su orientación sexual en el trabajo. Es una burrada", explica preocupado el presentador, al que le provoca "tristeza, impotencia y decepción" pensar que vivíamos en un país mejor. El presentador no siente miedo por ciertas actitudes que se están dando en la actualidad, pero sí que advierte de la fragilidad de los derechos conseguidos: "Estamos viendo que cosas que creíamos conseguidas, aceptadas, se ponen continuamente en tela de juicio".

Discriminación dentro del colectivo

El catalán también se ha pronunciado sobre la discriminación que se vive dentro del propio colectivo. "Yo viví esa homofobia cuando empecé a trabajar en televisión. Había corrientes dentro del propio colectivo que decían que se sentían avergonzadas de que una persona como yo trabajara en programas como los que hacía". Un testimonio muy duro que afectó al presentador en los inicios de su carrera, pero que ya no le hace daño. Aunque confiesa que le sigue dando "mucha rabia que se condene la pluma".