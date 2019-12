Mila Ximénez, hundida por la baja de Jorge Javier Vázquez: "Entré por él y si no está, ¿qué sentido tiene?"

A pocas semanas de que la séptima edición de 'GH VIP' celebre su gran final, los ánimos dentro de la casa se encuentran un poco bajos. Quedan muy pocas personas en Guadalix de la Sierra y las semanas alejados de sus seres queridos hacen mella en ellos. Mila Ximénez es una de las que peor lo está llevando, especialmente tras enterarse de que Jorge Javier Vázquez va a tener que ausentarse de las galas.

Mila Ximénez se derrumba en 'GH VIP 7'

La colaboradora de 'Sálvame' se encontraba junto a sus compañeras de cautiverio cuando comenzó a quejarse de que se le habían ido todos los hombres de la casa, apuntando en último lugar al presentador. "El único amor así mío platónico, pero es así", decía con actitud decaída en relación a su amigo. "Me va a parecer raro llegar a plató y no ver a Jorge, los martes no hablar con él".

"Yo he entrado aquí por él, por divertirnos juntos en esto y si no está, ¿qué sentido tiene?", comentaba Ximénez. Alba Carrillo, que se encontraba desayunando a su lado, trataba de animarla: "Pero quedan dos semanitas, Mila". "Yo te lo dije ayer y con más razón, es un homenaje", le respondían la colaboradora de 'Ya es mediodía' y Adara Molinero mientras la periodista soportaba las ganas de llorar. "Estoy encerrada y mi único contacto con el exterior es él (...), por eso, ya que estamos más cansadas, me apetecía verlo", confesaba entre lágrimas.

Jorge Javier Vázquez, sometido a una intervención

El presentador de 'GH VIP' debe pasar por el quirófano con motivo del mal funcionamiento de uno de los stents que lleva colocados a causa del ictus que sufrió el pasado marzo. Se trata de una intervención más sencilla que la primera a la que se sometió. Por tanto, si todo sale bien, el catalán descansará durante un par de semanas para volver con fuerza a la final del reality show el 19 de diciembre.