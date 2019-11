Carlos Sobera y Jordi González sustituirán a Jorge Javier Vázquez como presentador de 'GH VIP'

El presentador catalán Jorge Javier Vázquez ha anunciado durante la gala de 'GH VIP 7' emitida esta noche, 28 de noviembre, que será su última gala como presentador del reality de convivencia, al menos hasta que llegue la gala final, ya que tiene que ser intervenido quirúrgicamente como ya tenía programado antes de iniciar la edición.

Carlos Sobera y Jordi González sustituirán a Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier ha sido el encargado de comunicar la noticia de quiénes serán los encargados de sustituirlo en su labor en Telecinco, y el primero en aparecer en pantalla ha sido Carlos Sobera, que se hará cargo de la noche de los martes, compartida entre Telecinco y Cuatro, con 'GH VIP: Límite 48 horas', repitiendo la labor realizada en 'Supervivientes: Tierra de nadie'.

Además, el catalán también ha contado que Jordi González será quien se encargue de las galas emitidas los jueves por la noche en Telecinco, además de continuar con su trabajo como maestro de ceremonias la noche de los domingos, también en la cadena principal de Mediaset, en 'GH VIP: El debate'.

Mila Ximénez se emociona con la noticia

Pero no solo han sido los espectadores quienes han conocido la noticia de esta baja precipitada en el reality, sino que Jorge Javier ha comentado lo que está cerca de acontecer con los concursantes, cosa que ha provocado el llanto de Mila Ximénez al no esperarse la noticia, algo que no ha sorprendido al público, al conocer el gran vínculo de amistad entre ambos periodistas. Los compañeros de la andaluza le han trasmitido las mejores palabras al presentador, y éste ha deseado poder estar recuperado para la final del concurso, que se producirá en pocas semanas.