Jorge Javier Vázquez, a machete contra 'Soy Georgina': "Caro, ordinario, vulgar y hasta obsceno"

Por Alejandro Burrueco Marín |

Jorge Javier Vázquez no ha sido capaz de terminar la tercera temporada de uno de los docurealities del momento: 'Soy Georgina'. El presentador ha dedicado su espacio de la revista Lecturas a hacer una extensa crítica sobre el proyecto de Georgina Rodríguez para Netflix: "'Soy Georgina' no es un reality. Es un catálogo. Caro. Ordinario, vulgar y hasta obsceno. Pero un catálogo". "No se entiende que una pareja tan adinerada se traslade a un país tan anodino como Arabia Saudí solo por pasta", ha ampliado Vázquez su crítica más allá de lo audiovisual.

Georgina Rodríguez con Bad Gyal en 'Soy Georgina'

El presentador ha calificado a la mujer de Cristiano Ronaldo de. "Ese exacerbado ejercicio de autocomplacencia unido a una clamorosa ausencia de autocrítica o mínima duda convierte el producto en algo que provoca rechazo", ha añadido Vázquez. Sin embargo, el de Badalona también asume parte de la culpa de su queja: "".

Además, Vázquez ha señalado una de las críticas más frecuentes que les llegan a las influencers: "Georgina es una máquina de hacer dinero y no le importa arrasar con lo que sea para lograr su cometido. La intimidad de sus hijos, por ejemplo". De hecho, el comunicador ha atacado incluso a su representante: "Quiere ser más Georgina que la propia Rodríguez. Es el villano que todo programa necesita. Tiene un alto concepto de sí mismo y se piensa que tiene gracia".

Un estreno exitoso

"Después de tres temporadas ha llegado ya el momento de que alguien le diga a Georgina que su fuerte no es hablar frente a una cámara", ha terminado Vázquez su rapapolvo a la modelo. Sin embargo, lejos de las críticas del conductor de 'El diario de Jorge', 'Soy Georgina' ha logrado ser el segundo estreno más visto de habla no inglesa a nivel mundial de la semana en Netflix, tan solo por debajo del reality de cocina coreano 'Guerra de cucharas blancas contra negras'.