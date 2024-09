Por Alejandro Burrueco Marín |

La batalla entre Pablo Motos y David Broncano sigue dando de qué hablar en su segunda semana y cada vez más rostros de la industria televisiva se suman al debate del mes. En este caso ha sido Jorge Javier Vázquez quien ha dado su punto de vista en su espacio habitual de la revista Lecturas, donde ha tenido muy buenas palabras para 'La revuelta', pese a que su cadena fuese prácticamente descalificada de esta lucha con la cancelación de 'Babylon Show'.

David Broncano en 'La revuelta'

. Pero ahí está. El miércoles pude ver su programa y llevaron al mismo Millás y a Arsuaga. Y yo pensaba que ese día pinchaban porque parecía que no contaban nada. Pero funcionaron como un tiro", ha comentado Vázquez en referencia a sus positivos datos de audiencias. ". Como profesional del medio, que a Broncano le vaya bien y", ha celebrado el presentador catalán.

Vázquez también ha mencionado el aumento de consumo televisivo de la franja: "Si te dedicas a este negocio y no te alegras, es que eres idiota. Así de simple. Broncano ha logrado que gente joven que ya no consumía televisión conecte de nuevo con ella". "Le lloverán los premios. Pero dentro de no mucho tiempo esos mismos que lo alaban empezarán a arrugar el morro. Y empezarán a cargar contra él porque nos encanta encumbrar, pero luego detestamos que la gente viva feliz instalada en el éxito", ha predicho el futuro del jienense tras su exitoso debut en La 1 el de Badalona.

Las palabras de Vázquez para Motos y Latre

El conductor de 'El diario de Jorge' también ha dedicado unas palabras al presentador de 'El hormiguero': "En cuanto a Pablo Motos, pues no queda otra que felicitarle. La rivalidad con Broncano no solo no le opaca sino que le favorece". "Es bueno para Motos tener un adversario. Y para los amantes de la televisión, un lujo ser espectadores de este duelo", ha aplaudido las consecuencias de esta batalla televisiva.

Eso sí, Vázquez no podía dejar sin mencionar a la que iba a ser la apuesta del access prime time de Telecinco: "Me apena muchísimo que hayan quitado el programa de Carlos Latre. Sé por lo que estará pasando. La cancelación de un programa supone tristeza, impotencia". En 2023, Vázquez tuvo que despedirse de 'Sálvame' y 'Cuentos chinos', por lo que ha empatizado con Latre y ha entendido "el dolor que provoca enterrar un proyecto en el que siempre se ponen esperanzas".