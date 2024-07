Lo que piensa Patricia Gaztañaga de que Jorge Javier Vázquez presente 'El diario de Jorge'

Por Alejandro Burrueco Marín |

Jorge Javier Vázquez volverá a las tardes de Telecinco con 'El diario de Jorge' el próximo lunes 29 de julio y ha confesado en su espacio de la revista Lecturas que está muy nervioso por el inminente estreno. Además, también ha revelado que se ha puesto en contacto con Patricia Gaztañaga, la mítica presentadora del formato original.

Patricia Gaztañaga en 'El diario de Patricia'

junto a Francine Gálvez . Primero íbamos nosotros y luego ella", ha contado el presentador. Además, tal y como dijo en la rueda de prensa del programa, Vázquez ha recordado que tiene muy buena relación con Gaztañaga: "".

"También les confieso a mis compañeros que me dice cosas tan bonitas que me da vergüenza reproducirlas", ha continuado explicando su estrecha relación. De hecho, Jorge Javier Vázquez ha comentado que la presentadora vasca está muy de acuerdo con su elección: "Cuando se lo cuento a Patricia se ríe y me dice que no sea tonto y que cuente sin ningún reparo que para ella soy el mejor candidato para hacer este programa. Que tengo su bendición".

La bendición de Esperanza Gracia

Gaztañaga no es la única que apoya a Vázquez como presentador de la vuelta del formato. El catalán ha afirmado que la astróloga más famosa de Telecinco también le ha dado su bendición: "Esperanza Gracia me ha escrito en varias ocasiones para tranquilizarme: ''El diario de Jorge' tiene el cosmos a su favor'. Pues si lo dice Esperanza no hay más que hablar".